Cuáles fueron las razones del divorcio entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Las recientes declaraciones de Ingrid Coronado han traído a colación su historia de amor y de separación con Fernando del Solar. Los conductores confirmaron su romance en 2008, al mismo tiempo que daban a conocer la noticia de que esperaban su primer hijo juntos: Luciano. La pareja fue una de las más queridas de la televisión y es por eso que causó tanto revuelo su separación.

El romance entre la cantante y Fernando del Solar surgió después de que él rompiera su relación con Ivette Hernández. Cuatro años después se casaron, dos meses antes de que naciera su segundo hijo: Paolo. Fue en 2012 cuando al actor argentino le diagnosticaron Linfoma de Hodgkin y los años siguientes fueron los más complicados para la pareja de conductores de “Sexos en Guerra”.

Fernando Martín Cacciamani Servidio, como realmente se llama el argentino, se sometió a diversos tratamientos para recuperarse mientras seguía trabajando como conductor en “La Academia” y “Gánale al Chef”. Pero fue en 2015 cuando comenzaron a circular los rumores de una separación y en poco tiempo la pareja confirmó que seguían cada cual por su camino. A lo largo de estos años y luego de la muerte del actor, siguen todavía las declaraciones de los protagonistas de una historia que no terminó bien.



¿Por qué se divorciaron Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Antes de morir, el padre de Luciano y Paolo confesó a la revista TV Notas que él decidió separarse de Ingrid Coronado cuando dejaron de ser compañeros de vida. Fue en “Venga la alegría” que el presentador también mencionó: “No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo [...] tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”

Fernando dijo: “Cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tenía a la mano... Para mí era importante cerrar un círculo”. Pero en una de sus entrevistas, mencionó que luego de sentirse mejor en una etapa del tratamiento, comprendió que Ingrid aceptó divorciarse porque ella también estaba sufriendo.

Del Solar confesó en entrevista con Dael Quiroz para el canal de YouTube Arguendetv, que si bien él tuvo la iniciativa de separarse, se lo propuso a Coronado en un momento muy difícil del cual luego se arrepintió. Lo que siguió después fueron las críticas hacia la conductora por no haber acompañado a su esposo en el peor momento de su vida. Pero fue Ingrid la que recientemente habló al respecto de su separación.

“Me dijo ‘Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, mencionó la cantante de 48 años, frente a Yordi Rosado. “Me acusaron a mí y hasta 5 años después, en una entrevista con Mónica Garza, fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento”, también agregó en al entrevista con el conductor de Otro Rollo.

“Él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, [...] pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”, fue parte de lo que la actriz mencionó acerca de su escandalosa separación con el fallecido conductor, quien murió en junio de 2022.