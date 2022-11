Sigue la exposición de la familia real inglesa en “The Crown”, la serie que ha ganado más de 130 premios, entre ellos 21 Emmy, máximo reconocimiento para el mundo de la pantalla chica.



La quinta temporada se ubica en la década de los 90, una de las más turbulentas para la reina Isabel II, pues fue cuando se dio la ruptura matrimonial de tres de sus hijos.

Lee también: León Larregui lamenta muerte de jóvenes tras caer en coladera: "Muero de tristeza"

Presentamos cinco curiosidades de la nueva entrega disponible en streaming, para irse adentrando en la trama.



- Elizabeth Debicki, actriz australiana quien da vida a la recordada Diana, tiene una estatura de 1.87 metros. ¿Demasiado alta? Si. Por supuesto. Pero realmente sólo es mayor unos centímetros que Lady Di, quien rondaba el 1.80 metros de estatura.



Foto: EFE/EPA/NEIL HALL/El Universal archivo

- Charles Spencer, hermano de Ladi Dy, no permitió a la producción grabar en Althorp House, la casa donde pasaron su infancia, pues consideró que sería algo en contra de la memoria de la princesa. Se tuvo que hacer una recreación del sitio, en foro.



- El color de ojos puede ser un dolor de cabeza, aunque no se crea. Resulta que en la pasada temporada la Reina Isabel II tuvo ojos cafés, aunque en realidad son azules. Y es que la actriz Olivia Colman, quien la interpretó, con ojos de color marrón, se negó a usar pupilentes. Ahora para la nueva temporada no se tendrá ese problema, pues Imelda Staunton sí tiene los ojos celestes.

Lee también: Fin de semana de conciertos en la CDMX



- Cada episodio de “The Crown” cuesta seis millones de dólares (unos 120 millones de pesos), lo que equivaldría a realizar entre cinco y seis películas mexicanas, de acuerdo con cifras promedio manejadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía.



- Los creadores han dicho que cuando estaban escribiendo la reciente temporada, se dieron cuenta que hacía falta una sexta para tener un final digno. La misma se estrenará el próximo año, pero apenas este mes se conocieron unas fotografías de Debicki en un traje de baño de animal print, parecido al que Diana usó en sus vacaciones con su pareja Dodi Fayed, con quien murió en 1997.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.