Flor Amargo está feliz por la etapa de creación musical sobre temas de diversidad sexual, la cantante estrenó una canción que habla de lo que es ser lesbiana, la cual interpreta junto a la saxofonista Yudith.

Hace poco, la antes llamada "loca del Metro" dio de qué hablar por un video en el que llorando habla de la gente que se burla del lenguaje inclusivo, el cual ella promueve, últimamente con más insistencia en sus redes sociales, lo cual no tiene contentos a muchos de sus seguidores.

Hace unas horas posteó un video en el que con guitarra en mano canta la canción que compuso "Pinche lesbiana".

En el tema habla de las preferencias sexuales de algunas mujeres y de su arreglo personal.

"Machorra pero es un honor, usted qué le importa, amor es amor; machorra y me gusta el futbol, desde que soy niña yo les meto gol", cantó.

En otra parte del tema habla de la libertad y la sinceridad con la que debería vivir una persona lesbiana.

"La ropa no me define, me visto como yo quiero, tirantes, puño, sombrero, mi corazón es sincero, a veces sí me maquillo, soy de genero fluido, las mentes conservadoras les caga lo que les digo, les duele como yo vivo, pues que les siga doliendo, a nadie yo le debo nada, soy libre como el viento"

Finalmente el tema musical enfatiza que el amor no tiene género:

"Soy una pinche lesbiana y amo poder amar a quien me dé la gana".

Se lanzan contra Flor Amargo

Si bien algunos seguidores de la cantante aplaudieron el tema y la alentaron a seguir con esta lucha por la libertad sexual, muchos comentarios que se leen en la publicación de la canción son negativos.

Usuarios consideran una exageración lo que Amargo ha hecho en las últimas semanas con el tema de la diversidad sexual y el lenguaje inclusivo, por lo que alguna sugerencias son que viva y deje vivir a los demás, sin necesidad de que en cada momento grite su preferencia sexual.

"Si fuera libre como el viento le valiera y estaría enfocada en su arte, su talento y no en tratar de convencer al resto de la humanidad de sus preferencias que a nadie le importa ni le duele como se ve que a ella si por que últimamente es su tema, y lo demás lo dejo de largo". "Problema de ustedes..hagan.lo que quieran y dejen de auto victimizarse". "Me gustaba más la multifacética artista callejera". "Te amo pero no me gusta Tanto resentimiento. Odiaría que fuera publicidad, tú vive como quieras, al final a nadie le importa siempre que sigas haciendo buena música por que eso si eres, un gran músico y por eso, gracias".

Seguidores de la artista le piden volver a lo de antes y dejar de lado el discurso reiterativo de las preferencias sexuales y el lenguaje inclusivo.

"Aún tengo la ilusión de abrir un video tuyo y ver desplegar tu arte pero sigo tropezándome con tu manera de destrozar el español, y aun así espero que el próximo video tenga la Flor que todos conocimos". "Me gustabas más antes, ahora se vuelve reiterativo tu discurso, me encantaría ver a la Flor Amargo de antes", se lee.

Las peticiones para que "le baje dos rayitas" sonaron en muchos casos como advertencias y hartazgo de ciertos cibernautas que sólo desean ver su calidad musical.

"Ya es demasiado Flor, me gusta tu música y tienes talento, pero ya es una exageración tus mensajes subliminales, creo que ya no te importa nada más que llegarle a el mercado LGBT ya bájale 2 rayas".

