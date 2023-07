Critican a Vanessa Guzmán y la llaman "pellejuda": la actriz responde con foto de su musculoso cuerpo

Los seguidores de la actriz Vanessa Guzmán le admiran, desde hace años, la disciplina y la constancia que ha tenido para lucir un cuerpo tan ejercitado como el que presume en redes y que ha competido en torneos de fisicoculturismo, ha sido motivo para que sus fans le comenten sus fotografías, sin embargo, la actriz de melodramas como "Aventuras en el tiempo" y "Entre el amor y el odio" no siempre recibe buenos comentarios.

Aunque ha pregonado no engancharse con las críticas sobre su aspecto, Vanessa se toma el tiempo para responder algunos comentarios, pues algunos de ellos se lanzan con todo sobre la decisión de la actriz de transformar su cuerpo, con ejercicio y disciplina, lo que a muchos les parece poco o nada femenino y hasta "deforme".

Vanessa Guzmán compite en el fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán responde críticas

Vanessa Guzmán, quien ya es abuela y lleva meses entregada para sobresalir en el fisicoculturismo, disciplina de la que se declara amante y en la que ha ganado varios reconocimientos, fue coronada Nuestra Belleza México en 1995 y representó a nuestro país en el concurso Miss Universo en 1996, lo que ha dividido opiniones entre los cibernautas, pues algunos dicen preferir su aspecto de antes y no el actual.

"Tan flaca y todavía le sale ese pechejo alado de la axila", opinó un cibernauta sobre una foto que posteó Guzmán; ahí mismo, otro usuario expresó sobre su figura: "Sé que te molesta que te digan cosas y es normal, pero ¿de verdad crees que te ves bien? Ni como hombre ni como mujer te ves estética, ni mucho menos te ves sana, tienes muy distorsionada la visión".

Vanessa Guzmán presume su figura y responde críticas.

Pero Vanessa no se quedó callada y respondió molesta: "No, te equivocas, no me molesta me vale madre la verdad. No me define como persona no me quita ni me suma … la ignorancia no forma parte de mi léxico… los dejo ser y me divierten".

Aunque muchos aplaudieron la respuesta de la actriz, le aconsejaron que por salud mental no se enganchara y mejor no respondiera comentarios negativos.

"Te daré mi humilde opinión como dicen hoy (con la diferencia de que la mía no es para chingar), procura no contestar ningún comentario tonto, improductivo, innecesario, ofensivo, vulgar y corriente; si vas a gastar tu energía y contestas a alguien que sea a los que te admiramos y respetamos tu trabajo, creo que es más saludable para tu mente. Saludos y continúa con esa fuerza (ya quisiera tener 1/10 de tu constancia y disciplina)".

Guzmán no sólo respondió con ese comentario, sino con fotos en las que presume su escultural cuerpo.