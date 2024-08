Critican a Travis Barker de Blink 182 por vender el Dr Simi que le regalaron en México

El baterista de Blink 182 y esposo de Kourtney Kardashian, Travis Barker, decidió poner a la venta un peluche del “Dr. Simi”, el famoso muñeco de Farmacias Similares que un fanático le regaló durante sus conciertos en el Foro Sol, personalizado con la imagen del músico.

A las múltiples cancelaciones de conciertos en México que desataron olas de descontento, se suma ahora una nueva controversia, dejando a los fanáticos cuestionando la autenticidad de la relación entre la banda y su público mexicano.

Este muñeco se ofertaba en su página web por la cantidad de 500 dólares, aproximadamente 9 mil 500 pesos mexicanos. La diferencia es mucho si se considera que el peluche original, en su versión estándar, tiene un valor aproximado de 100 a 200 pesos mexicanos, lo que equivale a unos 5.37 dólares.

La venta del peluche ha reavivado la indignación de los seguidores mexicanos de Blink 182. En los últimos meses, la banda ha enfrentado críticas severas por cancelar varios conciertos en nuestro país, alegando problemas de agenda y personales. Sin embargo, mientras se anunciaban estas cancelaciones, aparecían imágenes de los miembros de la banda disfrutando de vacaciones o presentándose en otros lugares del mundo poco después de sus fechas programadas en el país latino.

Usuarios en redes sociales opinan

La noticia se esparció rápidamente a través de las redes sociales, donde los fanáticos expresaron su descontento. Un video de TikTok, publicado por el usuario @designstrange, mostró la existencia del artículo en la tienda en línea del artista, confirmando la venta del peluche a un precio que muchos consideran excesivo.

“Qué diablos amigo. Hicimos esto con amor con la esperanza de que te lleves a casa un recuerdo único de tus fans en México. ¡¡¡Pero ahora vemos que no revendes !!! ¿En realidad? Con los conciertos cancelados y regalando los regalos. Se nota que no te gusta México”, “El claro mensaje de me valen los fans de México, no pueden recibir más indirectas”, “ Pues al final lo que ocasionan es el repudio de sus fans pero allá ellos”, “hasta Liam Gallagher respeta más a sus fans que los de Blink”, “Si se llegaran a hacer sus conciertos en México, ya no le avienten al Dr Simi. No vaya a querer hacer una fortuna con ellos” son algunos de los comentarios que los usuarios en redes sociales.

También hay personas en comentarios que aseguran que Travis Barker lanzó a la venta varios artículos de la gira como recuerdos, todos con certificados de autenticidad y firmas del propio músico. Estos productos estarán destinados a recaudar fondos para la fundación “Lost but Not Forgotten”, que apoya a adolescentes y sus familias de bajos recursos.