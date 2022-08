Cristian Castro rompe el silencio y habla sobre su distanciamiento con Luis Miguel

Cristian Castro rompió el silencio y reveló qué fue lo que provocó el distanciamiento entre él y el cantante Luis Miguel, pues en entrevista aclaró que habría sido por una mujer.

Las especulaciones sobre la “rivalidad” entre ambos artistas iniciaron tras la relación amorosa de “El Sol” con Daisy Fuentes, una modelo y actriz cubana, con quien salió en 1995 y que ésta había sido novia de castro, anteriormente.

Fue en el programa argentino “Socios del espectáculo” donde el intérprete de “Por amarte así” contó la situación, luego de que Miguel publicara en sus redes sociales un video en el que aparece el hijo de Verónica Castro.

Ante medios de comunicación dijo: "Bueno ¡me quitó a la chica viejo!, está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, no sé qué pasó. Algo lo enojó, pero a mí no me enoja nada.

El artista añadió que actualmente su amistad con el cantante va bien: “Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”.

Con respecto a la “rivalidad”, contó que le tiene un cariño especial al puertorriqueño, ya que lo tiene en su corazón, y también está en el corazón de toda la gente, por lo que no lo puede sacar “por nada del mundo”.

Pese a que se pudiera pensar que sólo se trató de un “problema amoroso” mediático, también fue representado en la bioserie de “El Sol”, ante esto, Cristian comentó, “ Yo creo que ha habido varias muestras de respeto de ‘Luismi’ hacia mí en su serie; inclusive me da todo un capítulo nombrando mi canción “No podrás” y todo lo que sucedió alrededor de cuando hice mi lanzamiento y qué bueno que me da esa importancia, ‘Luismi’ sintió que venía un compañero que venía copiándolo porque realmente es que todos queremos ser ‘Luismi’''.

