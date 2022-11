 "Creo en la paz por México": Fernanda Meade

“Para mí es de las experiencias más lindas que he tenido respecto a mi país, a mi gente”, asegura la cantante Fernanda Meade con respecto a la marcha a favor del INE que se realizó este domingo en la Ciudad de México.



“Se respiró pura energía bonita, puro deseo de paz, de tranquilidad. No fui a pelearme con nadie, sólo fui a apoyar algo en lo que creo y es en la paz por México”.



La integrante del grupo Pandora considera que se unió a una causa en la que cree y que es la defensa del Instituto Nacional Electoral y el rechazo a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, propone eliminar 200 diputados y 32 senadores, reducir el financiamiento de los partidos políticos y que la elección de los consejeros del INE sea mediante el voto de la población.

“Me pareció de veras algo muy bonito, fuimos tan respetuosos todos, fue tan bonito que cuando sea luchar por México siempre voy a estar ahí. Yo como ciudadana lo único que tengo que hacer es luchar por mi país, eso es todo”, comenta Fernanda, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes de la marcha.



Recibe nuevos retos

La cantante actualmente ha concluído una etapa de su carrera al ser la eliminada de este fin de semana del programa de Televisa “¿Quién es la máscara?”. Meade era la personalidad que estaba detrás del personaje de Dálmata, experiencia que para ella fue muy divertida pero también implicó retos como usar el vestuario y mantener en secreto que era ella quien estaba ahí.



“Cantar un género que no es tuyo, eso me super fascinó, por lo que me hubiera gustado quedarme era por seguir explorando nuevos géneros musicales, eso me encantó, me fascinó y me descubro que no soy mala porque por ahí ensayé más canciones porque tienes que ir adelante de la Máscara… y por ahí venían unos géneros que en mi vida había tocado y a la hora de ensayarlos dije ‘híjole qué bien me sale’”, confiesa.

Al respecto, Fernanda está abierta a probar con algo más que el ranchero y la balada, géneros que por su carrera junto a Pandora más ha explorado. Por ello apunta que sí se pondría a “perrear, reggaetonear, cantar en otro idioma”.



“El mayor aprendizaje es atreverse, darse la oportunidad de vivir cosas diferentes, confiar. Al principio cuando me dijeron que si le quería entrar, yo solita me metía la pata y decía que con la gira que tenemos (en Pandora) estaba muy pesado. Me estaba metiendo el pie por coyona hasta que dije ‘tú puedes’”.



“Me daba miedo meterme dentro de ese vestuario, que de pronto me entrara ansiedad, me diera claustrofobia, por ahí eran mis miedos y dije 'probaré que sí puedes' y entonces entré a jugar, ni siquiera entré a competir, esa no era mi angustia por ningún motivo. Entré a divertirme y a hacer mi mejor personaje que pudiera entonces salí victoriosa por lo que hizo mi voz, por mi disciplina, fui muy feliz”.

