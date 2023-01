"El club de la pelea" se ha convertido en una cinta obligada para los amantes del cine, y es que, admeás de su inesperada trama, el trabajo de sus protagonistas, Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter fue impecable. Pero, ¿puede alguine imaginarse esta película sin la actriz que dio vida a Marla Singer?, pues al parecer esto pudo haber ocurrido.

En el reciente podcast de Marc Maron, Courtney Love, viuda del legendario cantante Kurt Cobain, reveló que estuvo a punto de interpretar a la solitaria y perturbada mujer, pero por desgracia quedó fuera del proyecto por culpa de Pitt.

En sus declaraciones Love reveló que había conseguido el papel de Marla, pero el director la sacó del filme luego de que se negara a que el exesposo de Angelia Jolie pudiera llevar la vida del cantante de Nirvana a la pantalla grande.

La también cantante aseguró que todo habría sucedido en una reunión que tuvo con Brad y el cineasta Gus Van Sant para hablar de otros proyectos, en la plática el galán de Hollywood mencionó su interés por realizar una biopic de Cobain, sin embargo a ella la idea no sólo le disgustó por completo sino que terminó gritándole "¿Quién te crees que eres", lo que comprometió su participación en la cinta.

Pero eso no fue todo, Love también acusó al protagonista de "Troya" de acosarla por más de 20 años con la única intención de que acceda a que se realice una película sobre el desaparecido músico: “Viene pasando desde 1996″, señaló.

"De hecho, dos años atrás (2020) la compañía que tiene, "Plan B", quiso producir una biopic de Kurt pero yo me negué porque no sentía que lo entendiera a él o a mí, no confiaba en Brad para eso”, agregó.

Cabe recordar que en ese entonces se dijo que Courtney no había obtenido el papel por su relación con Norton, pero ella fue clara al asegurar que en realidad la culpa fue de Pitt, incluso su pareja habría tratado de interceder por ella sin ningún éxito: “Edward llega a casa llorando y diciéndome que no tuvo el poder para cambiar las cosas y de repente suena el teléfono y es David Fincher (director de la cinta). Yo sabía que era él. Me echó porque no dejé a Brad interpretar a Kurt”.



La pareja protagonizó una de las relaciones más polémicas del mundo de la música Foto: Archivo, EL UNIVERSAL

Courtney se defiende: "Cada palabra es un hecho"

Como era de esperarse, la actriz recibió varias críticas por sus polémicas declaraciones, sin embargo, a través d eun comunicado que publicó en sus redes sociales, salió a defenderse y aseguró que cada palabra que relató es verdad: "No estoy aquí, 22 años después, quejándome de perder un papel. En el podcast, cuento el día que Brad y Gus Van Sant me llamaron para almorzar y trató de chantajearme por los derechos de una película sobre Kurt. Los rechacé, y a las 7:00 p.m. estaba despedida. Cada palabra de esto es un hecho. Este siempre fue un secreto que estaba bien guardado”, escribió.

Por último, aclaro que no hizo pública esta historia por resentimiento, sino porque cree que Brad jamás iba a dejar de perseguirla hasta que esto saliera a la luz. Incluso, reconoció el trabajo de Pitt en la pantalla grande y le deseó lo mejor; "No quiero que Brad se enoje conmigo y se convierta en su resentimiento. Quiero que lo haga mejor. Vamos, hermano Pitt. Te deseo lo mejor, de verdad. Si está enojado conmigo, ese es su problema. Lo disfruto inmensamente como estrella de cine. No tanto como productor de biopic. Espero que esto se aclare, y gracias por su tiempo", finalizó.

mld