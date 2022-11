"Larga vida al Montero Tour", fue la imagen proyectada en la pantalla principal del escenario Vans, donde Lil Nas X comenzaba el cierre del Corona Capital, pues después de él solo quedarían las bandas estelares empalmadas, Miley Cyrus y The 1975.

Teclados sintetizados fueron el preludio del concierto del trap y pop, que Lil lanzaría al primer concierto prácticamente lleno de la última fecha del festival.

Vestido en un crop top verde oscuro con una tonalidad brillante y un pantalón cargo del mismo color, con todo su estilo y confianza comenzó a desfilar de un lado a otro en la tarima saludando a todo su público mientras entonaba un trap con bajos intensos.

Para su tercera canción el cantante cambió de atuendo por uno blanco y montado en un caballo negro salió a entonar "Horses" uno de sus temas más icónicos, junto a un grupo de bailarines que no dieron lugar a la equivocacion en coreografías coordinadas, sensuales e intensas.

Luego de una breve pausa, su atuendo nuevamente cambió y de un crop top reducido pasó a quitarse completamente la playera, y luciendo un pantalón vaquero negro, sumamente holgado y brillante.

Un nuevo cambio de vestuario ahora por una vestimenta azul cielo, Lil Nas y sus bailarines mostraron su capacidad en la danza al realizar pasos Vogue, y giros veloces sobre su propio eje, Lil se tiró al piso del escenario y acostado siguió cantando.

Un público que en un inicio no reaccionaba a los temas se fue convenciendo del performance de Lil y la gran mayoría terminó brincando cualquiera que fuese el ritmo que Lil Nas X decidiera tocar.

Casi para finalizar y dar paso a The 1975, Lil apareció ante su público, vestido totalmente de rosa intenso para cantar su canción más coreada, la viral "Call me be your name", con la que hizo que los presentes filmaran con sus celulares y bailaran.

Con unas alas de mariposa llamativas, de azul que te hacía mantener tu mirada en ellas, Lil Nas X finalizó su cátedra, que incluyó también videos oficiales de su música en las pantallas.

