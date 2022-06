Cooper Noriega, un joven tiktoker de 19 años, fue hallado sin vida el pasado jueves, 9 de junio, en un estacionamiento de los Ángeles California. El fallecimiento causó revuelo en redes sociales, ya que algunos días antes, el influencer compartió un video donde expresó ¿Quién más ha pensado que se va a morir cabronamente joven?.

Previo a su muerte, Noriega había compartido un post en Instagram donde invitaba a sus seguidores a suscribirse a un servicio de mensajería instantánea para hablar sobre salud mental.

La autopsia

De acuerdo con la revista “People en español”, Las autoridades de Los Ángeles, están determinando la causa de muerte de Cooper. Fuentes de la oficina forense dijeron al medio que la causa había sido diferida, es decir que no está determinada, por lo que están pidiendo más tiempo para poder realizar la investigación correspondiente.

"Una vez que nos regresen las pruebas, el médico evalúa el caso y determina cuál fue la causa de muerte", dijo el portavoz a la revista.

¿Un mensaje contundente antes de la muerte de Cooper Noriega?

Diversos usuarios en twitter, consideran que la publicación del video donde Cooper pregunta si alguien más ha sentido que morirá joven, fue una señal de lo que sucedió con el influencer.

Cuando veais a una persona mal hay q estar con ella, cada vez q alguien de una señal nunca dejarlo solo, el dio muchas señales y esta fue la última, descansa en paz coop#coopernoriega pic.twitter.com/XpMnsOm40u — Diana (@diaanamd_) June 11, 2022

La usuaria @Whastwhea posteó, “la muerte de Cooper Noriega es el claro ejemplo de que no importa que tan bien se vea una persona, nunca sabes lo que pasa por su mente, mientras que @Sheyhca expresó, “Me entristece mucho la noticia del fallecimiento de Cooper Noriega. Por todo lo que he leído publicado por su familia, amigos y su pareja, no creo que no hicieran nada para ayudarlo, pero, tristemente en muchas ocasiones los demonios internos son más fuertes.

Padres de Cooper Noriega reviven sus últimos momentos juntos

A través de instagram, Harold Noriega, publicó la última fotografía que le tomaron junto a Cooper, "Estamos realmente asombrados con las personas a las que tocó y que se contentaron con comunicarse con nosotros de todo el mundo. No creo que supiera (Cooper) hasta dónde llegó y tocó corazones", escribió.

Asimismo detalló que seguirán con el proyecto de su hijo con respecto a las charlas sobre salud mental, "Pronto haremos anuncios sobre los esfuerzos de colaboración para su legado. Por ahora, no dude en comunicarse con nosotros. Estás sufriendo y necesitas sanar como nosotros. Continúe compartiendo su amor, fotos y recuerdos", señala.

Por otra parte Harold Noriega, la madre del influencer publicó en su facebook, "No hay palabras para expresar el dolor y la pérdida. No se supone que sea así. Se supone que un hijo no debe morir antes que sus padres".



Foto: Vía instagram @trevas_beachwear

Asimismo los 2.9 millones de seguidores han lamentado con mensajes o fotografías el suceso.

El influencer también compartió en días previos, la batalla que estaba llevando contra las adicciones, una situación que lo acompañó desde los 9 años.