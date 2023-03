Consuelo Duval revela que Ari Telch ha sido su amor platónico

Consuelo Duval se enamoró de Ari Telch cuando ambos actuaron juntos en la obra de teatro "Cuatro equis", sin embargo, no se dio nada entre ellos porque dice, él ni cuenta se dio que ella lo veía con ojos de amor.

Telch, el inolvidable Alejandro Salas que enamora a una mujer de 50 años en la telenovela de 1997 "Mirada de mujer", causó suspiros en Consuelo, la actriz confesó en entrevista con "Ventaneando" que Ari es y será su amor platónico.

"Me enamoré tanto de él en Cuatro equis, pero ni me volteó a ver, ni cuenta se dio, me lo callé, pero siempre lo vi y lo veré como uf… aparte Alejandro en ‘Mirada de mujer’…", comentó la actriz que actualmente disfuta de su soltería a los 54 años.

Y ante los cuestionamientos de la prensa de que 'nunca es tarde' y que se podría dar un romance entre ellos en la actualidad, Duval no lo considera así.

"Está soltero, pero no nos llevaríamos bien como pareja, como amigos, íntimos, como pareja no", enfatizó la comediante, quien es madre de Ana Paula y Michel, ambos de casi 30 años de edad.

Lee también: Chayanne vive momento épico en la boda de su sobrina Lele Pons: bailan "Tiempo de vals"

Más vale sola que mal acompañada

Consuelo Duval asegura que se siente muy bien soltera, en "Netas Divinas", programa del que forma parte, dijo recientemente que lleva ocho años sin tener relaciones sexuales, y aseguró que no ha sentido necesidad de ello.

Hace poco reiteró que le cuesta trabajo compartirse con alguien, por lo que está bien sola.

"No tengo interés, me construí tan bonita, y me la paso tan bien conmigo, me cuesta trabajo compartirme con alguien".

Lee también: Altair Jarabo, feliz de estar casada con Frédéric García: "Me hace la vida más fácil y más bonita"

rad