Consuelo Duval resurge en redes tras someterse a una cirugía de emergencia

La actriz y comediante Consuelo Duval se vio obligada a ser hospitalizada de emergencia y sometida a una intervención quirúrgica debido a complicaciones en la vesícula.

Previamente, Consuelo había compartido que su médico le había informado sobre el mal funcionamiento de dicho órgano y la necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico. Ante esta situación, decidió no postergar la cirugía para no descuidar sus compromisos profesionales.

La actriz mexicana Consuelo Duval. Foto: Cortesía Disney.

En sus redes sociales, la protagonista de "La Familia P. Luche" informó a sus seguidores que la cirugía, realizada durante el fin de semana, fue exitosa.

En un video desde su cama de hospital, explicó que la vesícula había sido extirpada debido a su estado lleno de lodo y riesgo de ruptura, por lo que expresó su alivio al afirmar: "Ya me curé. Me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Ahora me dirijo a casa".

Ahora, en pleno proceso de recuperación, Consuelo reapareció para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores. Comentó que la cirugía, originalmente programada para enero, fue pospuesta hasta el momento en que pudiera cumplir con sus compromisos laborales. "Hicimos tiempo", dijo, "comiendo nueces para que la vesícula aguantara, siempre con un riesgo presente".

Durante su descanso, la actriz reveló estar dedicada a actividades como armar legos. Sin embargo, también compartió los desafíos que enfrenta su cuerpo en este período de recuperación: "Me siento bien, pero mal; con frío, pero con calor. A veces insoportable, pero con buena onda. Mi barriga está hinchada, tengo hambre, pero aún no puedo comer".

La actriz y comediante Consuelo Duval da detalles sobre su operación. Capturas.