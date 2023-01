Conoce a Simone, la hija del actor Dwayne Johnson

Uno de los actores más taquilleros es sin dudas Dwayne Johnson. El actor oriundo de California ha protagonizado éxitos como la saga de “Rapido y Furioso”, “Jumanji” o incluso éxitos como “El Rey Escorpión”.

El también protagonista de “Black Adam” es muy celoso de su vida privada, y pocas veces muestra a sus hijos. El actor se casó por primera vez con la productora de televisión Dany García en 1997, y con ella tuvo a Simone Alejandra Johnson, quien nació el 14 de agosto de 2001 en Florida.

Simone es la única hija de Dwayne Johnson que ha decidido continuar con los pasos de su padre en el universo de la lucha. Sin embargo Simone no quiere ser conocida en este mundo como “la hija de La Roca”, y por ello eligió como nombre artístico “Ava Raine”.

Foto: Simone García Johnson. Fuente: Twitter @showmundialshow

Simone Alexandra García Johnson es la cuarta generación de su familia que incursiona en el mundo de la WWE, siguiendo los pasos de su padre, de su abuelo ‘Soulman’ Rocky Johnson y de su bisabuelo ‘High Chief’ Peter Maivia.

“Saber que mi familia tiene una conexión tan personal con la lucha libre es muy especial para mí y me siento agradecida por tener la oportunidad, no sólo de luchar, sino de continuar con ese legado”, aseguró en una entrevista Simone, la hija de Dwayne Johnson.

Simone no quiso dedicarse toda su vida a la lucha. Cuando tenía 16 años firmó un contrato con IMG Models, y fue la primera Embajadora de los Globos de Oro, quien incluso recibió el título de “Miss Golden Globe”.

¿Cuántos hijos tiene Dwayne Johnson?

Además de Simone, el actor Dwayne Johnson tiene otras hijas con Lauren Hishian: Jasmine Johnson, quien nació en 2015 y Tiana Gia Johnson que nació en el 2018. Dwayne y Lauren se casaron en Hawái en el 2019. Lauren es hija del famoso músico John "Sib" Hashian de la banda de música rock "Boston".