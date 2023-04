Conoce el verdadero nombre y la carrera de “La Materialista” la finalista de La Casa de los Famosos 3

La Materialista se hizo conocida en la Casa de los Famosos 3 pero la bella concursante ya tenía una carrera de éxito antes de ser parte del reality show de Telemundo. La artista dominicana acumula millones de reproducciones en YouTube. Por ejemplo, su famosa canción “La chapa que vibran”, tiene más de 250 millones de visualizaciones.

Leer más. “La casa de los famosos 3”: cinco cosas que han dado de qué hablar a menos de 24 horas de su estreno

La artista dominicana es conocida como La Materialista en su país. Este nombre artístico es con el que se presentó cuando ingresó a La Casa de los Famosos 3 en Telemundo. Sin embargo la joven cantante fue registrada bajo otro nombre y parece ser toda una incógnita.

Yameyry Infante es La Materialista de La Casa de los Famosos 3 (Fuente Instagram @lamaterialista1)

El verdadero nombre La Materialista

La Materialista es una de las finalistas de La Casa de los Famosos 3 y su verdadero nombre es Yameyry Infante. "Soy cantante de música urbana, actriz, influencer y soy una mujer superchévere. En mi vida no me gusta planificar mucho las cosas, me gusta vivir el aquí y el ahora y por eso es que acepto el reto de entrar a La casa de los Famosos”, dijo la joven que tiene millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Leer más.La Casa de los Famosos 3: fecha de estreno, participantes confirmados y modalidad de juego

“Soy una persona muy libre, yo a esa casa voy a divertirme, voy a darlo todo y por supuesto voy a llevarme esos 200 mil dólares”, agregó en su presentación en la primera gala del reality show.

Yameyry Infante es La Materialista de La Casa de los Famosos 3 (Fuente Instagram @lamaterialista1)

La Materialista tiene una larga y reconocida trayectoria musical. "Ya tengo 16 años de carrera musical como solista y no me arrepiento de haber elegido la música", contaba la joven a sus compañeros hace unas semanas.

"Sentir el amor del público, los aplausos, los gritos, eso no tiene precio, no tiene valor monetario", explicaba.

Es que La Materialista es una de las cantantes más escuchadas de YouTube. El año pasado acumuló más de 400 millones de visualizaciones y de esta manera se posicionó como la tercera artista femenina dominicana más reproducida en la plataforma.