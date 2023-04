Conoce el amoroso apodo con el que Dayanara Torres llama a su hijo mayor

Dayanara Torres es una de las conductoras más queridas del país. Con un pasado ligado a la moda, siempre luce espléndida, algo que le hacen saber sus seguidores con los comentarios halagadores que le dejan en las redes sociales cada vez que comparte un outfit o un momento cotidiano de su vida fuera del estudio televisivo.

Es que la vida de la bella presentadora no se reduce solamente al trabajo, disfruta mucho de compartir tiempo con su familia. Allí, el hijo que tuvo con Marc Anthony es uno de los afectos más fuertes que tiene. Ya un adulto, lo suele acompañar en sus actividades.

Dayanara Torres junto a Cristian y Ryan Muñiz, los hijos de Marc Anthony. Fuente: Instagram @dayanarapr

Hace unos días, Cristian Muñiz, compartió un importante logro profesional al exponer sus trabajos en la famosa galería Parsons de Nueva York. El hijo de Dayanara Torres vive en la Gran Manzana y para esa ocasión, su madre estuvo allí para acompañarlo, reflejando muchos momentos en las redes sociales.

Dayanara Torres tuvo dos hijos con el cantante puertorriqueño Marc Anthony y pasa mucho tiempo con ellos. Por eso no sorprendió que la ex reina de la belleza estuviera allí acompañando a su hijo con el logro profesional que había tenido. Pero lo que más enterneció a sus fanáticos fue el cariñoso apodo con el que lo llama, aparentemente en la intimidad familiar.

Así luce hoy el bello hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres

"¡Estoy muy orgullosa de ti mi Kitian. ¿Por qué crees q he guardado cada dibujo que hiciste desde q podías aguantar el lápiz con tus manitas...?", escribió Dayanara Torres. "No puedo estar más orgullosa de ti y de todo lo que has logrado. Soy testigo de tu talento, tu pasión, dedicación y esta maravillosa jornada...Te Amo mi Kitian", agregó la conductora. Los fanáticos de ella le dejaron comentarios llenos de cariño en las redes sociales y destacaron el gran parecido físico que tiene con su madre, quien ganó muchos años atrás el prestigio

so concurso Miss Universo.