Conoce al hombre que se muestra inseparable de Nadia Ferreira y no es Marc Anthony

Nadia Ferreira es la compañera perfecta en el presente de Marc Anthony y así lo han demostrado ambos enamorados a través de sus redes sociales. Mientras que el cantante continúa su gira de presentaciones con el “Viviendo Tour”, la modelo internacional suele acompañarlo a la mayoría de las ciudades donde se presenta.

Pero si bien viaja la mayor parte de su tiempo con el intérprete de “Vivir mi vida”, la bella ex Miss Paraguay no deja de lado sus compromisos laborales, ni la compañía de sus amigos que la asisten o fotografían cuando logra sus glamorosos looks. En este sentido, se ha podido ver a través de su cuenta de Instagram, que un hombre la acompaña seguido en ausencia de Marc Anthony.

El hombre inseparable de Nadia Ferreira

La persona inseparable de Ferreira es su mejor amigo, Abdala Oviedo, quien se dedica a la fotografía y tiene más de 156 mil seguidores en la red social de la camarita. Desde esta plataforma, el joven comparte imágenes artísticas, de sus viajes y de sus momentos compartidos con la modelo de 23 años.



Abdala Oviedo junto a Nadia Ferreira. Fuente: Instagram @abdalaoviedo

Incluso uno de los últimos momentos más divertidos que han vivido juntos fue la concurrencia al recital de Marc Anthony en Buenos Aires (Argentina) hace unas semanas. A través de las redes sociales se pudo ver como los amigos inseparables estuvieron en primera fila, con acceso liberado para disfrutar toda la perfomance de la pareja de la reina de belleza paraguaya y fotografiarlo en todos los ángulos.



Abdala Oviedo y Nadia Ferreira con su perro Blue. Fuente: Instagram @abdalaoviedo

Abdala Oviedo comparte nacionalidad con Nadia y se dedica a la fotografía en el rubro de la moda. Luego de viajar a Chile con la modelo, para acompañarla en la gira del intérprete de “Valió la pena”, actualmente se encuentra en Los Ángeles y así lo ha demostrado en las últimas horas, con una fotografía colgada en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con la bella joven y su mascota Blue.