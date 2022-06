Confesión de Daniela Luján y aniversario de Héctor Parra en prisión, entre los más leído de la semana

A través de un video Daniela Parra hija del actor Héctor Parra, habló sobre cómo les ha cambiado la vida a un año que su padre fue acusado y detenido por el presunto abuso sexual a su hermana Alexa. La joven recapituló que la Fiscalía General de Justicia (PGJ) había desestimado en tres ocasiones la acusaciones hacia su padre, porque no había pruebas suficientes para comprobar el delito que se le acusaba, pero una semana antes de que fuera detenido, un peritaje de un particular cambió por completo lo que tenía las autoridades.

Volvió a reiterar que el actor Sergio Mayer está detrás del encarcelamiento de su papá, incluso reprodujo un audio donde se supone se escucha al exdiputado diciendo que la directora de lo familiar de la PGJ es su prima, con quien, dice, ya tiene "cosas arregladas". No vas a poder con nosotros”, le mandó decir a Ginny Hoffman; y finalmente envió un mensaje a su hermana Alexa: “Te recuerdo con todo mi corazón y espero que un día no muy lejano puedas ver la verdad”.

La delincuencia tocó a Lalo España

"Tuvimos qué cancelar una presentación de show por motivos del crimen organizado. Estoy muy triste y desesperado por la situación de violencia en nuestro país", expresó el comediante Lalo españa en su cuenta de Twitter, para quejarse de esta situación que le tocó vivir esta semana.

El actor lamentó que un país tan bello como México, esté "lleno de corrupción y políticos soberbios echándose la culpa unos a otros y siendo cómplices". Su tuit dividió opiniones entre los usuarios, quienes lo cuestionaron sobre si era verdad lo que planteaba en su mensaje o que la realidad era que no había vendido boletos, pero Lalo España decidió no entrar a la polémica y el único cuestionamiento que respondió fue sobre dónde iba a realizarse la presentación, a lo que simplemente escribió "en La Barca", un municipio del Estado de Jalisco.

No es la primera vez que Lalo España toma sus redes para denunciar alguna situación fuera de la Ley, en marzo del año pasado hizo público un intento de extorsión a través de correo electrónico, mostrando una imagen de su bandeja de entrada.

Daniel Luján declara su amor por Imanol Landeta

Durante una entrevista en el canal de Youtube Pinky Promise, Daniela Luján estrella del programa Familia de Diez confesó que desde su niñez ha estado enamorada de Imanol Landeta, quien al igual que ella comenzó su carrera en el medio artístico desde muy temprana edad, convirtiéndose en verdaderos ídolos infantiles.

“Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, dijo Luján.

Aunque la actriz aseguró que el hijo de Manuel Landeta no es alguien prohibido, porque se encuentra ya divorciado, no lo buscaría para iniciar una relación porque ella se encuentra comprometida con el actor Mario Alberto Monroy. Claro está que dicha confesión llegó hasta Imanol, quien respondió en una historia de Instagram, donde mostraba la página de un diario donde se publicó la nota.

La protagonista de "El diario de Daniela" posteó en su estado de Instagram un mensaje dedicado a Mario:

"Más temporadas juntos, más pláticas intensas hasta la madrugada, más miradas cómplices en escena, más paseos con Pnacetta cansados después de ensayos y función. ¡Qué bueno que estoy contigo en este viaje! Te amo".

Netflix en problemas

El viernes pasado se dio a conocer la muerte de dos actores de la serie de Netflix "American Jesús", Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote”, por un accidente automovilístico en la carretera peninsular a la altura del tramo carretero Santa Rosalía-Loreto, cuando se volcó la camioneta blanca en que viajaban con un saldo de dos muertos y seis lesionados.

En una publicación en su página oficial, el novelista Rick Zazueta reveló que la empresa utilizaba vehículos en malas condiciones para transportar a los miembros del proyecto, aun cuando debían trasladarse entre ciudades a cientos de kilómetros de distancia entre carreteras que, debido a su deterioro, también representan un riesgo.

"Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística… paneles viejas con llantas lisas, choferes cansados y sobre-explotados - los actores transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos”, escribió el escritor.

Lucero y Mijares conquistaron el Auditorio Nacional

El pasado viernes se llevó a cabo el primer concierto de Lucero y Mijares, el cual forma parte de su gira Hasta que se nos hizo, en el cual no sólo realizaron un recorrido por su historia musical, también interpretaron temas de otros artistas como Miguel Bosé, Yuri o Daniela Romo, logrando un show completo que nunca decayó.

Pero también el público se emocionó por el hecho de verlos juntos y las constantes referencias que hacían a su relación cuando eran marido y mujer, como cuando interpretaron temas como Cuarto veces amor, Me alimento de ti, No hace falta y El privilegio de amar, pero sobre todo cuando Mijares cantó sí me tenías y Lucero lo interrumpió.

“No quedamos que esa canción no”, expresó Lucero apareciendo de pronto en el escenario, “malísima está canción, es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”. Cuando ella comenzó a cantarla y él la siguió, en un momento se golpeó el pecho y ella dijo que ahora él haría telenovelas y lloraría, pero finalmente terminaron el tema juntos y remataron con un abrazo, pero a pesar de que la gente les pedía beso ese momento no llegó.