Conductora colombiana se quita implantes mamarios y llora al ver las fotos

La conductora colombiana Claudia Bahamon compartió un poderoso mensaje en sus redes sociales tras haberse quitado los implantes mamarios; a través de sus redes sociales reflexionó al respecto y confesó que aunque ahora no se juzga a sí misma, en algún momento pensó: "No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera".

Con 44 años de edad, Bahamon luce orgullosa su figura tras haberse retirado los implantes y haberlos mandado a analizar; confesó que tras la decisión, lloró sin parar al verlos a través de una fotografía.

"Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios. Resultados perfectos gracias a Dios", compartió.

La conductora de "Masterchef Celebrity" reconoció que fue muy fuerte el impacto al ver las prótesis que en algún momento eligió porque no estaba conforme con cómo lucía.

"Después de ver las prótesis que salieron de mi cuerpo, si, entre en tristeza profunda y fue como un duelo que me hizo trabajar en mi propio perdón".

Lee también: Foto de Shakira con el presentador de tv Carson Daly levanta sospecha de romance





El difícil momento

Claudia Bahamon compartió la foto de sus implantes mamarios y el mensaje que le mandó a su hermano en el que reflexionó sobre el tema, ahora sabe que el lo mejor es estar felices y agradecidos con los que la naturaleza da y no entrar en una búsqueda incansable de lo que no se tiene.

"Me preguntaba ¿porqué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos?. ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?", cuestiona.

Bahamon se suma a las famosas que se han retirado los implantes, como es el caso de la mexicana Michelle Renaud, e informa:

"Quiero contarles que el 8 de marzo de este año salió un último estudio de la FDA sobre los informes de carcinoma de células escamosas (SCC) en el tejido cicatricial (cápsula) que se forma alrededor de los implantes mamarios. Anteriormente, el 8 de septiembre de 2022, la FDA publicó una comunicación de seguridad informando al público de los informes de cánceres, incluyendo SCC y varios linfomas, en la cápsula que se forma alrededor de los implantes mamarios".

La presentadora y modelo ha recibido palabas de aliento y felicitaciones por apostarle a su salud antes que a la apariencia.



rad