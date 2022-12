Exconductor de Survivor México sufre tremendo accidente en Gasolinera

Arturo Islas, el conductor de la primera temporada de Survivor México, pasó tremendo susto luego de que por un descuido sufriera un accidente en una gasolinera, pues el también ambientalista compartió la anécdota con sus seguidores y mostró algunas heridas en su rostro.

Fue a través de su perfil en Instagram donde el influencer reveló cómo le había quedado uno de sus ojos, ya que un balón le reventó mientras estaba inflándolo.

Resulta que Arturo compró algunos juguetes para regalar a niños de bajos recursos con motivo de Navidad.

“Con la noticia que compramos un buen de juguetes para regalar hoy a niños de muy bajos recursos que difícilmente sus papas en navidad pueden comprarles algo y tuve un accidente en la gasolinería”, escribió.

Precisamente el famoso hizo una parada en el lugar para poder inflar los balones, sin embargo, recibió una llamada y al distraerse no se percató de que la pelota se infló más de lo debido y le explotó.

Tras ello, Arturo acudió con un especialista debido a que comenzó a ver borroso. El oculista le mencionó que su síntoma era porque su córnea se le había rayado, pero afortunadamente el impacto había sido externo.

Asimismo, aseguró que aunque el incidente lo asustó mucho, seguirá con su compromiso de entregar los presentes.

“Veo borroso del ojo, ya ayer fui al oculista, se me rayó la córnea, me impactó con la retina y éste es el impacto por afuera, pero me alcanzó a pegar en el ojo.

Arturo también prometió compartir la imagen de su córnea rayada, puesto que le pusieron una luz especial para que se lograra ver con precisión.

Si bien el impacto pudo causarle una fuerte afectación, los síntomas serán temporales.

“Seguiré viendo borroso por los siguientes días, espero mejore rápido. Voy a ver volar a los halcones y necesito verlos bien cuando estén en el cielo”, concluyó el conductor.

