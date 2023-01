Concierto de BTS llega a los cines: cuándo y cómo, entérate de los detalles

Los ARMY están en cuentra regresiva y continuamente revisan su reloj para que esta tarde, en punto de las 6, comiencen a buscar un boleto que les permita estar cerca de BTS, aunque sea en una pantalla grande.

Como es sabido, el grupo se encuentra por ahora fuera de los escenarios pues sus integrantes deben cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, donde Jin ya fue uno de los primeros.

Apenas hace unos días, se difundieron imágenes del cantante en una práctica militar, luciendo el uniforme del ejército y rapado, lejos del aspecto juvenil que han adorado sus fans.

Para no quedarse en el limbo, BTS estará a partir del 1 de febrero en cines mexicanos con "TS: Yet to come in Cine", que es una versión nueva del concierto que la banda grabó en Busan, Corea

En el mismo se verá a Jin, RM, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretando varios de sus éxitos como "Dynamite", "Butter" e "IDOL", además de la primera actuación en concierto de "Run BTS", incluido en su más reciente álbum.



Cinépolis, cadena que trae en exclusiva el material, comenta que éste contiene nuevos ángulos de primer plano, lo cuales se podrán ver en salas tradicionales del país, 4DX, Screen X y Screen X 4D.

Lee también: Fans de Camilo y Evaluna, molestos por estas dos decisiones sobre su hija Índigo

Detalles del concierto en cine

La preventa a nivel nacional comienza esta tarde a las 18:00 horas, estimándose funciones agotadas desde los primeros minutos.



En redes sociales la petición generalizada es que se respete el horario y no haya empleados que comiencen la venta antes de lo señalado.



“Respete el día y la hora de la venta”, escribió la usuaria @Fer_gigi777.



También hay confusión porque hay quienes piensan que será la transmisión única de un concierto, cuando no es así.



“Me preocupa no saber a qué hora será la función y tengo clase hasta las 4 en la Uni”, redactó en twitter @Yonniscute.



Corea del Sur, tierra natal de los cantantes, es una área muy competida para quien desea destacar en la música, pues se estima que anualmente surgen 100 nuevos exponentes.



BTS es el representante más conocido del K-Pop (abreviación de Korean Popular Music), llegando hasta la ONU para hablar en pro de los jóvenes y la naturaleza.



En 2020 el grupo lideró las listas del Billboard Global 200 y de la Billboard Hot 100 y acumulando durante su carrera nominaciones al Grammy.



rad