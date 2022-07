Con todo y la fama de "Euforia", Sydney Sweeney dice que no es fácil mantenerse económicamente

Pese a que Sydney Sweeney forma parte del reparto de “Euforia”, una de las series más exitosas del momento, ha asegurado que la vida en Hollywood ya no es como era antes, por lo que le preocupa su vida financiera, asegurando que si decidiera tomarse un descanso de medio año de la vida bajo los reflectores, simplemente no tendría dinero con que mantenerse.

Sydney se ha convertido en uno de los rostros más conocidos, gracias a su actuación como Cassie Howard en la serie de HBO, luego de muchos años buscando la oportunidad perfecta para demostrar sus capacidades como actriz, pero –si bien- se ha hecho acreedora de una carrera famosa, asegura que económicamente no le ha ido tan bien como podría parecer.

En una entrevista a “The Hollywood Reporter”, la actriz de 24 años indicó que, en este punto de su carrera, no ha encontrado una estabilidad entre lo personal y lo profesional, como un día la aseguró Amy Adams, su compañera de reparto en “Sharp Objects”, que lograría. Por ello, ha tenido que optar por llenar su agenda con compromisos en series y películas, pues es la única forma en la que consigue pagar sus cuentas.



Desde que comenzó su carrera como actriz, Sweeney se pasó ahorrando cinco años de su vida para pagar la casa de la que ahora es dueña, pero aseguró que eso no hubiera sido posible si sólo se concentrara en la actuación. Mucho del dinero que ha ganado –reveló- se debe a trabajos alternos, como campañas de moda, en la que ha sido imagen de firmas como Armani y Miu Miu.

"Si sólo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos porque tengo que hacerlo", dijo al medio estadounidense.

La actriz expuso que cuando se dio cuenta que mucho del dinero que gana debe ser dirigido a las personas que trabajan para ella, como su agente legal y quien está a cargo de su imagen, se percató que necesitaba desempeñarse en otros ámbitos para generar más ganancias. Sumado a esto, dijo que mantener un estilo de vida de glamour es necesario, no tanto porque así lo desee, sino porque así lo demanda la industria, pues sólo de esa manera se mantiene en el ojo público.

“Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrir eso”, confesó. "No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda", detalló.

Sydney también dijo que se enfrenta la nueva realidad del cine, pues “ya no les pagan a los actores como antes, y con los streamers, ya no obtienes beneficios residuales”.

