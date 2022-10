Con sólo 15 años, Ana Emilia llena el Teatro Metropólitan

Ana Emilia tiene sólo 15 años pero está viviendo ya su sueño de ser una superestrella, y desde los camerinos del Teatro Metropólitan puede escuchar el alboroto que sus fans hacen, emocionados por verla por primera vez en vivo en la Ciudad de México.

"No voy a decir que los sueños se cumplen inmediatamente, tienes que trabajar, tener dedicación, pero sobre todo amor a lo que haces, porque si no es así no es un sueño, tienes que estar segura que es lo que quieres hacer para siempre y si es lo que te gusta vas disfrutar esos momentos de esfuerzo", dijo Ana Emilia momentos antes de salir a escena el día de ayer en el Metropólitan, donde ofreció los primeros dos conciertos de cuatro que tendrá en la CDMX.

Para esta chica originaria de Mazatlán, Sinaloa, la clave de su éxito es el trabajar en familia, porque fue gracias a su apoyo que pudo dar el primer paso para comenzar su camino a la fama, al abrir su canal de YouTube TV Ana Emilia, cuando sólo tenía siete años y que en la actualidad tiene más de 13 millones de suscriptores.



Foto: Instagram

Lee también: Guns N' Roses tuvo que cortar el show en la CDMX

"Mi familia es el motor en todas las cosas que hago, son las personas en las que más confío, ellos organizó todos mis proyectos y que le estén cuidando es lo más importante".

Ana Emilia explicó que cada que se le acerca un niño o una niña para hablar con ella es emocionante, porque es para ellos que genera contenido en las plataformas digitales y redes sociales, y ahora también hace música.

Aunque ahora está impulsando su carrera como cantante, porque Ana Emilia se ve arriba de un escenario siempre, no se cierra ante otras posibilidades que se le pongan en el camino.

"Tengo 15 años y he conducido mis programas en HBO, canto, actúo, voy a ser protagonista de mi propia película el próximo año, entonces no me cierro a otra cosa, ahorita el cantar es lo que más me gusta, pero no descarto estar frente a las cámaras por un largo tiempo".

Ana Emilia en acción

Como si fuera una estrella de rock, Ana Emilia logró conquistar al público que el día de ayer la acompañó en su primer concierto en el Teatro Metropólitan, haciéndolos cantar y bailar con su espectáculo.

La emoción de sus fans, chicos y grandes, no pudo ser contenida cuando un grupo de seis bailarines y seis músicos comenzaron a tomar sus lugares, entonces con las primeras notas de Mi plan y el grito de "¡Hola Ciudad de México!", Ana Emilia apareció en medio del escenario, luciendo un vistoso vestuario lila, con lentejuelas y tul incluido.

Al terminar Ana Emilia dijo que era un día muy especial por estar presentandose en este recinto, que esto era un sueño hecho realidad y les agradeció a sus fans el estar con ella desde que inició, reconociendo que sin ellos no estaría donde hoy está, así que les prometió que se la pasarían increíble.

Quiero y Celos, sonaron antes de que llegara el momento del primer cambio de vestuario, cuando usando un traje norteño en fucsia y plateado cantó Por ti, canción que el público se sabía perfectamente.

"Cambiamos completamente el mood porque la canción que sige les va a encantar, déjenme tomar un poco de agua porque esto es en vivo", expresó Emilia antes de cantar Amorcito.

También notó que sus seguidores traían carteles donde había mensajes para ella, donde le decían desde "te quiero" hasta felicitaciones por el cumpleaños de alguien, entonces decidió hacer el trading de Amorcito con todos los presentes y lo grabó para sus redes sociales.

Entonces dijo que el momento para sacar los celulares era ese, porque iba a cantar su nuevo sencillo que se llama Mi plan, que se encuentra también dentro del género del regional mexicano.

Lee también: Vendió 2 mil boletos falsos para concierto de Daddy Yankee y ganó millones

Por tercera ocasión Emilia se cambió de ropa por algo más elegante, lista para cantar Primer Avión, como no podía faltar en un buen concierto, el peluche del Dr. Simi llegó hasta sus manos, demostrando que es la mejor manera de decirle a los artistas que los aman.

"Para mí estar en el Teatro Metropólitan con sold out es un sueño hecho realidad, por eso quiero decirles que luchen por sus sueños, porque si la Emilia de 8 años no lo hubiera hecho no estaría aquí, por eso quiero que me prometan que van luchar por sus sueños", acto seguido Ana Emilia los invitó a cantar Astronauta.

Con Quiero, su primera canción que sacó al mercado, grabó un video con su celular para inmortalizar el momento en que sus fans cantaban con ella, y aunque se despidió con este tema sus seguidores le pidieron otra canción y ella dijo que sí, pero antes decidió regalar algunos artículos de su mercancía, lo que causó que algunas personas se movieran de su lugar provocando un poco de desorden, pero después con todos en su lugar cantó Suerte, repitió Amorcito y remató con El millón, con el cual tuvo la oportunidad de presentar a sus músicos y poner fin a su presentación.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



melc