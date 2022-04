Con “Fuiste tú” recodarán a Diego Verdaguer en su cumpleaños 71

Diego Verdaguer será recordado el día de su cumpleaños 71 con la canción “Fuiste tú”, que fue el último dueto que grabó junto a Amanda Miguel y que terminó de hacerlo su hija Ana Victoria.

Diego estaba preparando muchos proyectos y entre ellos, era lanzar esta colaboración (escrita por Ricardo Arjona) junto a su esposa en un nuevo disco, debido a que querían trasmitir el mensaje de ser “una pareja sólida” y el compromiso que eso conlleva.

De acuerdo a un comunicado de prensa, su hija Ana Victoria expresó que decidió finalizar este proyecto para honrarlo el día de su cumpleaños, después de que el cantante falleció a finales de enero de este año a causa de complicaciones de Covid-19.

“Desafortunadamente papá ya no está y aunque continuamente experimento mucha tristeza por su ausencia, tengo que ser fuerte por mi familia y por todo lo que él hubiera deseado que se concretara, por eso estoy tratando de juntar todas las piezas para sacar adelante los proyectos que quedaron pendientes”, comentó Ana Victoria.

También se informó que el próximo 26 de abril, día que festejaban en familia a Diego, Amanda abrirá su corazón y compartirá en su canal de YouTube algunas anécdotas de lo que pasaron juntos por 47 años.

“La vida me dio la oportunidad de grabar esta preciosa canción con mi esposo, sin saber que sería la última vez que lo haríamos...Esta etapa ha sido muy dolorosa, todo el tiempo lo llevo en mi mente, en mi alma, en el día a día, como los 47 años que compartimos. Me quedo con la tranquilidad de que nos perdonamos todo y con la seguridad de que yo fui el gran amor de su vida, así como él lo fue para mí. Deseo encontrarlo nuevamente y abrazarlo… hoy mi nieto Lucca es mi motor, pero la luz que veo cada mañana al despertar sigue siendo Diego”, expresó Amanda.

La gira

Después de que falleció Diego Verdaguer, su esposa Amanda Miguel junto a su hija Ana Victoria decidieron continuar la gira que había quedado pendiente debido a la pandemia, ahora bajo el nombre de “Siempre te amaré”, ambas buscarán honrar el nombre y la memoria del argentino.

Se ha adelantado que en el concierto ambas cantantes ofrecerán lo mejor de su repertorio, y los grandes éxitos de Diego. Algunos de los temas que se podrán escuchar son, “Simplemente amor”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “Él me mintió”, "Así no te amará jamás”, “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar”, “Pídeme”, “Volveré”, entre otros.

Las presentaciones comenzarán a partir del 5 de agosto en Estados Unidos y hasta el momento tienen 25 fechas confirmadas.

