Con emotivo video, Regina Blandón celebra los 46 años de Martin Altomaro

Regina Blandón celebra la vida de su pareja, el actor Martin Altomaro, que hoy cumple 46 años. La actriz compartió un video con fotografías de ambos para festejar la vuelta al sol de su novio. Este es el segundo cumpleaños que pasan juntos, pues comenzaron su relación durante el 2021.

Al ritmo de “This must be the place” (Este debe de ser el lugar) de los Talking Heads, la actriz de 31 años demostró, una vez más, el gran amor que profiere por Altomaro, actor con el que comparte créditos en la película de 2019, “Como novio de pueblo”.

Feliz cumpleaños, Altomaro

La actriz quiso ser una de las primeras personas en felicitar a Altomaro, pues desde las 7:00 horas posteó un video en Instagram, en el que se aprecian una serie de fotografías de la pareja; en la playa, abrazados, dando un paseo y en presencia y compañía de su perrhijo “Peperito”, que los acompaña a todas partes: hasta cuando salen de restaurante, el cachorro no se queda en casa, también es el guardián del retrete cuando la actriz va al baño (documentado en sus redes sociales).

“Toma, Bongh. Te hice un collage todo mal pegado de feliz cumpleaños como chica de secundaria. ¡Feliz cumpleaños! Qué bonito celebrar tu vida. Te amonnn.”, escribió la actriz.



De una relación inestable, a una sana y amorosa unión

Este es el segundo cumpleaños que pasa junto al actor, nacido en Argentina y radicado en México. En 2021, también dedicó un afectivo mensaje a su ahora compañero de vida, pues en el pasado, Blandón estuvo casada con el standopero Roberto Flores, también conocido como “robtalcual”, con quien no acabó en los mejores términos.

Pero con Altomaro parece haber hallado la estabilidad, pues es muy constante al demostrar, en redes sociales, el amor que comparten. En su publicación de esta mañana, algunas compañeras de reparto y otras famosas celebraron la unión de la pareja, como fue el caso de Mariana Gaja, Marina de Tavira y María León quienes expresaron que admiran su relación.

Blandón sufrió abuso sexual en su niñez

Con esta publicación, Blandón se muestra plena y dichosa, pese a que hace una semana hizo una de las revelaciones más duras. En una entrevista con Isabel Lascuráin compartió que, cuando tenía entre seis y siete años, un hombre que trabajaba para su familia, abusó sexualmente de ella, al hostigarla por las noches, sin importar que su hermano se encontrara en la misma habitación que ella.

Luego de un tiempo, Blandón se atrevió a contarle a uno de sus primos, Gonzalo, lo que ocurría. Fue él quien se acercó a hablar con el padre de Regina, el también actor Roberto Blandón, que actuó de forma inmediata. Esta situación requirió de apoyo familiar y psicológico, mismo que le dio las fuerzas para continuar, como hoy día lo hace.