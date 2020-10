Con "Champions of Magic" vuelve la magia a la CDMX

Después de siete meses de espera, al fin la magia se hizo presente en el escenario del Centro Cultural Teatro I con los cinco artistas del espectáculo "Champions of Magic", que la noche de ayer conquistaron al público con sus sorprendentes actos de ilusionismo y escapismo.

“Hace siete meses traje esta producción a México, fueron 10 contenedores que llegaron de Europa, boletos de avión y hoteles pagados, entonces me la tuve que jugar, preferí no retirarme y perder lo que creía ya perdido y arriesgarme a presentarlo y reactivar, es un gran paso lo que estamos dando", dijo el productor Alejandro Gou, quien trajo este espectáculo a México y no paraba de dar vueltas por el recinto, vigilando que todo estuviera llevándose a acabo de acuerdo a los nuevos protocolos de seguridad.

A pesar de que la sala del CCTI no lucía llena, ya que debe trabajar con el 30% de su capacidad, la concurrencia de esa primera función ocupaba más de la mitad de la planta baja, es decir, alrededor de 500 personas, pero al parecer el no ver el recinto abarrotado no importó a los ilusionistas Young & Strange (Inglaterra), al mentalista Alex McAleer (Inglaterra), al escapista Fernando Velasco (México) y a la maga Kayla Drescher (Estados Unidos), quienes no pudieron evitar sonreír cuando salieron a escena y se presentaron ante el público.



Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Entonces el primer acto comenzó con los británicos Young & Strange, quienes demostraron que un acto temerario y sorprendente, puede ejecutarse hasta con una caja de cartón. La conductora y actriz Verónica Macías y el actor Yurem, fueron invitados a subir al escenario con Alex McAleer, quien los dejó sorprendidos con su acto de adivinación que incluyó sobres cerrados y un mapamundi.

El toque delicado lo puso la maga Kayla Drescher, que con un mazo de cartas hizo sonreír a un joven del público que estuvo con ella en escena, porque con una carta con un dibujo perdida entre los demás, ante sus ojos hacia lo que parece imposible.

“Entrenar para ser escapista, significa estar preparado para todas las posibilidades con tal de salir con vida, comúnmente lo que más necesito es la fuerza, la velocidad y mucha, pero mucha suerte", explicó el escapista mexicano Fernando Velasco, antes de mostrar un par de rutinas para mostrar cómo se prepara para una actuación y es que lo que seguía dejó sin aliento a muchos.

El segundo acto incluyó mucha más adrenalina, porque hubo fuego, agua en un contenedor, cadenas, sierras eléctricas y hasta un tigre muy particular, que lo mismo pusieron al público al filo del asiento, o a reír cuando se vio el resultado final del truco.



Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Ante la posibilidad de regresar al semáforo epidemiológico en rojo, Alejandro Gou manifestó su preocupación porque podrían cerrar los teatros de nuevo y de suceder esto, él considera que personalmente ya no podría seguir porque la inversión que hizo para reabrir los tres teatros que opera ha sido grande.

“Ahorita lo importante es cuidarnos, usar cubrebocas, porque preocupa regresar al semáforo rojo, sería terrible para el espectáculo, para el teatro y para mí que volviéramos a cerrar, ya que toda la inversión que hice para regresar, comprar todos los aparatos que el gobierno nos pidió, desde aire acondicionado hasta luz ultravioleta, publicidad y más, se perdería y volver a cerrar sería la muerte para el teatro. Le pido al público que nos cuidemos, depende de nosotros".

Alejandro Gou explicó que con "Champions of Magic", que tendrán presentaciones hoy y mañana, se estará realizando una transmisión vía streaming de manera simultánea, pero ésta se trata de una grabación que se realizó con 14 cámaras 4k y con toda la producción que se necesita, para que la gente no pierda detalle de lo que pasa en escena; esto lo fue hecho en asociación con Cinépolis Clik

