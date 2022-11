Como era la complicada relación de Lady Di con su hermano Charles Spencer

Antes de conocer a Lady Di y casarse con ella en 1981, el actual rey Carlos III había salido con su hermana: Lady Sarah McCorquodale. El hecho no pareció interferir ni incomodar a ningún miembro de la familia real, ni siquiera a los protagonistas del romance. Diana fue la cuarta hija de John Spencer, VIII conde de Spencer y Frances Ruth Burke Roche, la vizcondesa Althorp.

Antes del nacimiento de Diana Spencer, sus padres habían pasado por el proceso de perder un hijo, que murió cuando todavía era un bebé. Luego de venir al mundo la futura princesa de Gales, nació Charles, su hermano menor (nacido en mayo de 1964) y el que años después se lamentó de sus actos respecto de su hermana.

Charles Spencer y Lady Di

La vida de Diana no fue fácil, como tampoco lo fue para sus dos hermanas mayores y su hermano menor. Su madre, Frances Ruth Burke Roche, la vizcondesa Althorp, culminó una crisis de matrimonio con John Spencer (VIII conde de Spencer) y se casó con otro hombre, que años más tarde la dejó por otra mujer. Cuando ocurrió la separación de sus padres, Lady Di tenía seis años y Charles tres.



El entonces príncipe Carlos, junto a Diana y Charles Spencer. Fuente: Instagram @royalisticism

El momento no fue nada fácil para los dos más pequeños de la familia, que se quedaron en Althorp, ya que sus hermanas mayores, Jane y Sarah vivían en un internado. “Nuestra madre no estaba hecha para la maternidad. No fue su culpa, simplemente no pudo hacerlo”, fue parte de las declaraciones que dio Charles Spencer al Sunday Times. “Mientras hacía las maletas para irse, le prometió a Diana que volvería para verla [...] pero nunca regresó”, fue también lo que dijo.

Si bien los años que siguieron fortalecieron la relación entre Diana y Charles como hermanos, años después vendría la traición: el vizconde de Althorp fue quién le presentó a Martin Bashir, el periodista de las “pruebas falsas”, que terminó haciendo que la princesa accediera a la famosa “entrevista de la venganza” de 1995. Mucho tiempo después, el mismo hermano de Lady Di ha mencionado que él también fue engañado en ese entonces.

A medida que el escándalo envolvía la vida de su hermana, Charles le fue negando su apoyo. Uno de los momentos más populares de esta relación, fue cuando el hermano menor de la princesa le ofreció una vivienda dentro de la finca familiar (Northamptonshire), pero días después el vizconde retiró su ofrecimiento, porque no quería periodistas en las cercanías. También le reclamó que devolviera la tiara Spencer (que lució en su boda).

Se sabe que Diana le escribió una carta a su hermano, este la despreció y luego le escribió para mencionarle que el vínculo estaba roto y que ella era una mentirosa, enferma mental y manipuladora. “Sé que la manipulación y el engaño son parte de la enfermedad. Rezo para que recibas un tratamiento adecuado y compasivo para tus problemas mentales”, escribió Charles. Años mas tarde, cuando Lady Di murió, su hermano menor fue visto destrozado y arrepentido. Luego abrió Althorp para recibir el féretro y enterrar a su hermana fallecida en un terrible accidente, y su discurso para despedirla se tomó como una declaración contra la familia Windsor.