¿Cómo comenzó su carrera musical Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner es actualmente uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Canciones como “Déjame llorar”, “Cachita” o “Moliendo café” le han permitido consagrarse en el ambiente musical.

Sin embargo la fama no llegó a la vida de Ricardo Montaner de un día para el otro. El padre del dúo musical Mau & Ricky nació en Valentín Alsina (Buenos Aires, Argentina), pero siendo aún muy joven viajó a Venezuela, precisamente a Maracaibo, donde comenzó a formar parte de un coro de iglesia.

Leer más: Cuántas nacionalidades tiene el cantante Ricardo Montaner

¿Cuáles fueron los inicios musicales de Ricardo Montaner?

Con el correr del tiempo Ricardo Montaner se dio cuenta que la música era lo suyo y quería dedicarse a esto de por vida. Luego formó algunas bandas de rock y pop con sus amigos, como por ejemplo “Los correcaminos” y “Scala”, donde trabajaba como baterista.

Leer más: ¿Qué ver?: "Los Montaner", un retrato más allá de la fama

“Yo cantaba en bares allá en Maracaibo, en cervecerías. Y recuerdo que cuando yo terminaba de cantar, me iba al piano bar que tenía Nelly, que se llamaba ‘El piano blanco’. Ella cantaba detrás de un piano, tocaba maravillosamente y cantaba canciones maravillosas. Me enamoraba ir para allá para escuchar música después de terminar de trabajar. Un día me atreví a decirle a Nelly que si me podía dar clases de piano”, recordó en una oportunidad Montaner.

Montaner comenzó a tomar clases de piano, y al mismo tiempo seguía cantando en la banda “Scala”. Luego decidió iniciar su carrera como cantante solista.

¿Cuál fue el primer disco de Ricardo Montaner?

En 1976 Ricardo Montaner lanzó “Mares” del lado A y “Júrame” del lado B. “Murallas” fue la primera canción del disco, y esa fue la primera canción que presentó en un festival: Festival de Ancón en Perú.

Sin embargo su primer disco completo fue “Cada Día”, el cual Ricardo Montaner lanzó en 1982 con la discográfica “Gaviota”. A finales de los 80 el cantante llegó a nuestro país. “Llegué con una ilusión enorme que luego se convirtió en una hermosísima realidad. Llegué un 8 de abril, director al programa de Don Raúl, en domingo. A partir de ahí comenzó un periplo mío por todos los pueblos y ciudades de México; recuerdo ir con un Volkswagen con mis productores pasando radio por radio con el ‘Tan enamorados’ debajo del brazo”, recordó Montaner.