Comedia desmaquilla trasfondo político

Desde afuera podrá sonar a una comedia fácil de tres chicas dedicadas a hermosear a la gente, pero Maquíllame otra vez, película que ahora se encuentra en rodaje con Ilse Salas, Paulina Gaitán y Regina Blandón, tendrá su trasfondo político y social.

“Ahí soy una maquillista que explota a otras cuando son mucho mejores que yo, pero soy la blanquita privilegiada que hace los conectes. Si eso no dice algo de cómo funciona el mundo, no estaríamos entendiendo lo que quiere la película”, cuenta Ilse.

“Es una historia sobre maquillistas y es una comedia capitalista según las palabras de Guillermo (Calderón, el director), pero hay un contexto que habla de manera graciosa del sistema”, considera.

Maquíllame otra vez inicia cuando su personaje recurre a los de Paulina (Asesino del olvido) y Regina (Mirreyes vs. godínez), con quienes está peleada y que están en bancarrota, para trabajar juntas en una boda.

“A ellas les conviene estar junto a mí, aunque desprecien lo que hago, pero al final también es una historia de amistad, estamos todas frágiles y vulnerables, y cada quien intenta resolver su vida cómo se les permite.

“El papel que hago es una chica en decadencia, con problemas fuertes de drogadicción y que no puedo maquillar, se oye súper dark, pero la verdad es gracioso y además Paulina y Regina son la comedia en sí mismas”, explica Ilse entre risas.

La actriz de 100 días para enamorarnos y Las niñas bien es una persona que acepta proyectos cuando tiene algo que decir y con personajes femeninos fuertes.

En teatro ha tenido pláticas con directores cuando éstos creen cómo debe funcionar un personaje femenino, sin entender que lo hacen desde su posición masculina.

Precisamente en Las niñas bien, trabajo que le valió el Ariel a Actriz por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, interpreta a una mujer enamorada del poder previo a la gran crisis económica de los años 80.

“Guillermo es un dramaturgo hiperpolitizado, con una trayectoria en Chile muy importante; ahora no quiso ponerse tan político, pero no puede evitarlo, es su esencia, por eso me interesó. Aquí está tocando muchas sutilezas y siento que tener sentido del humor en estas películas, aunque sean temas fuertes y serios, es un acierto”, comenta.

Maquíllame otra vez sucede en una sola noche, recorriendo varias zonas de la Ciudad de México; tendrá a los hermanos andinos Juan de Dios y Pablo Larraín, realizadores de Una mujer fantástica y Spencer, detrás de ella con su compañía Fábula.

Calderón, quien se pondrá por vez primera la gorra de director, es conocido por ser el escritor de los largometrajes Neruda y Ema, así como la serie El Club.