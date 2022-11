Cinemagic apostará por películas mexicanas y cine independiente

La tendencia indica que el público regresará en mayor medida a los cines en 2023 y, por ello, no es descabellado el nacimiento de una nueva distribuidora que se hará responsable de cine mexicano y títulos independientes.

La cadena Cinemagic, con presencia en ocho entidades, acaba de abrir su brazo distribuidor con la idea de lanzar una decena de filmes anualmente, teniendo ya opciones nacionales y de otros países como España y Chile.

Israel López, director general de la compañía, señala que las previsiones de Comscore, la empresa que ve taquillas, señala que en los siguientes meses habrá una carga de estrenos fuertes, en mayor número al 2022, pronto a acabar.

“Estuvimos haciendo análisis en septiembre y octubre de cómo se ha comportado el mercado este año y realmente no fue malo, lo que pasa es que no hubo suficiente material; por ejemplo si en 2019 (pre pandémico) hubo cien títulos, ahora fueron 25 y eso afectó”, comenta.

“Ya se están sacando las listas de películas que habrá en 2023 y la gente irá yendo. Lo que debemos es ver en qué momento pueden entrar lo que traigamos, pero siempre existe”, abunda López.

En esta semana que se realizó el anuncio oficial ya se recibieron varias propuestas de títulos. Si todo marcha como se prevé, el primero en ver la luz será durante la última semana de diciembre.

Afirma que en la famosa repartición del peso en taquilla, en donde cada moneda entrante se divide entre exhibidores, distribuidores y productores, estos últimos tendrán un mejor porcentaje que el tradicional.

“Somos dueños de las pantallas, las podemos explotar, entonces, por qué no hacer algo que impulse al cine mexicano, independiente y de autor, que no tienen cabida en las grandes distribuidoras. Parecerá que no, pero no lo vemos como negocio, queremos que los productores nos vean como su primera opción”, subraya.

Cinemagic es una compañía que tiene por ahora 52 pantallas diseminadas en Jalisco, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y Ciudad de México, abriéndose el año próximo dos complejos más, uno de ellos en Querétaro.

La idea de la distribuidora nació luego de hablar sobre un festival de cine, cosa que no se descarta para 2023.

