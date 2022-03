Will Smith. 30 años de carrera y un Oscar que llegó el día que perdió el control

Luego de más de treinta años de trabajo, este domingo Will Smith se coronó al recibir el premio Oscar como Mejor Actor, considerado el mayor galardón dentro del cine internacional, en una ceremonia que también estuvo empañada por la escena de violencia que minutos antes protagonizó al golpear al comediante Chris Rock.

El nacido en Filadelfia, en 1968, perdió el control luego de que el comediante hizo una broma sobre su esposa con respecto a su cabeza rapada, por lo que su subida triunfal para recibir el premio gracias a su actuación en la cinta “King Richard”, no tuvo el recibimiento esperado.

Willard Carroll Smith Jr., nombre completo del actor, comenzó su trayecto en el medio del espectáculo dentro de la música y específicamente en el rap, cuando en la década de los 80 formó parte del grupo DJ Jazzy Jeff & The Frensh Prince, junto a Jeff Townes, quienes con su segundo álbum "He’s the DJ, I’m the rapper" ganaron el primer Grammy a la mejor actuación de rap de la historia en 1989 con "Parents just don’t understand".

Lee también: Will Smith se disculpa con Chris Rock por la bofetada que le dio en los Oscar

Pero, aunque todo apuntaba bien para Smith, no pagar impuestos hizo que le embargaran parte de sus bienes hasta quedar casi en la ruina.

Fue entonces que llegaría el papel que lo llevó a la fama como protagonista de "The fresh prince of Bel-Air", comedia estrenada en 1990.

A ese proyecto le siguieron otros exitosos, como por ejemplo, el de 1996, “Bad boys”, junto a Martin Lawrence, “Día de la independencia”, también de ese año, y tan sólo un año después “Hombres de negro”.

Lee también: Racismo, infidelidad y asesinato, la lista de polémicas de Will Smith

Su primera nominación al Oscar llegaría en 2001 con “Alí”, filme en el que interpretó al boxeador Muhammad Ali, y en 2006 de nueva cuenta fue nominado como Mejor actor, ahora por el filme “En busca de la felicidad”, aunque en ninguna de estas ceremonias fue ganador.

“Soy leyenda” (2007), “Siete almas” (2008), “La verdad oculta” (2015) y “Aladdín” (2019), son otras de las cintas en las que ha actuado.

En el plano familiar, Smith está casado con Jada Pinkett, con quien tiene a sus hijos Willow (2000) y Jaden (1998), aunque anteriormente tuvo un hijo llamado Willard, nacido en 1992, y cuya madre es Sheree Zampino.

Junto a su familia se sabe que han tenido momentos de crisis y su relación con Jada ya no es monógama.

Actualmente, Smith suma cuatro premios Grammy, un Globo de Oro, un SAG y su más reciente premio Oscar. Además, en su carrera como músico ha grabado cuatro álbumes de estudio.

A pesar del éxito que hoy tiene, Will ha compartido que tuvo una infancia difícil, pasando momentos duros. Por ejemplo, en una entrevista para CBS News habló sobre cómo cuando tenía 9 años vio a su padre golpear a su madre sin poder hacer nada y aunque era un niño pequeño él esperaba ser un superhéroe.

Además, relató que cuando sus padres se separaron consideró suicidarse pues pensaba que era su culpa.

Sobre la relación con su padre logró hacer las paces en 2016, cuando él estaba en su lecho de muerte, y pudo perdonarlo.

"Le agradezco a Dios por mi sufrimiento, sabes, mi sufrimiento me ayudó a ser quien soy, me ayudó a construir mi vida y familia y a encontrar la verdad en la que baso mi vida hoy".

mafa