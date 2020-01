Después de que Joaquin Phoenix se alzara con un Globo de Oro por su papel como Arthur Fleck, parecía que las aguas empezaban a estar calmadas para "Joker", una película llena de controversia prácticamente desde su estreno.

Sin embargo, la cinta dirigida por Todd Phillips vuelve a estar en el ojo del huracán después de una nueva reclamación de las víctimas de la masacre de Aurora, un trágico evento en Colorado en el que doce personas perdieron la vida.

Mediante una carta abierta dirigida a Todd Phillips y Warner Bros. que recogen medios estadounidenses como Yahoo!, Sany y Lonnie Phillips, padres de una de las víctimas del citado tiroteo de 2012, denuncian el uso indiscriminado de la violencia en "Joker". "No estamos indignados porque Joker se ha convertido en algo para 'buscar cosas por las que indignarse'", comienza su reclamo

Tal y como señalan en su carta, su hija "fue asesinada por un individuo que pudo obtener fácilmente armas de fuego y munición en Aurora, Colorado".

De hecho, los padres insisten en que su indignación está fundada en que, desde la muerte de su hija, "aproximadamente 272.200 estadounidenses más han perdido su vida debido a la violencia con armas de fuego".

.@jokermovie director Philips said yesterday we’re outraged about Joker for the sake of it.

Wrong! We're outraged companies like @warnerbros profit from violent movies while failing to work to prevent actual gun violence

Work w/ us — together, we can save lives. pic.twitter.com/wQh8imAyJF

— Sandy Phillips (@MamaRedfield) January 7, 2020