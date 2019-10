Uno de los "Guardianes de la Galaxia" morirá, adelanta James Gunn

James Gunn está en pleno rodaje de la nueva película de "Escuadrón Suicida" y cuando termine con el grupo de antihéroes de DC, le espera casi de inmediato la tercera entrega de "Guardianes de la Galaxia", que supondrá su regreso a Marvel. El cineasta ha dejado entrever un detalle de la trama, insinuando que uno de los personajes morirá.

En una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Gunn respondió a la pregunta de un fan de si morirá un personaje en "Guardianes de la Galaxia vol. 3". "No recuerdo ninguna película de cómics donde alguien no muriese", respondió el director, dejando más incógnitas a los seguidores marvelitas.

La respuesta ha hecho que saltasen las alarmas de los fans, puesto que Gunn ha dado a entender la muerte de un personaje en la siguiente entrega de la saga. En lo primero que ha pensado todo el mundo es que será uno de los miembros de los guardianes, algo que podría ser posible. No obstante, al decir Gunn que no recuerda que "alguien" no muriese, es un indicio lo suficientemente abstracto para que pueda tratarse de cualquiera.

No hay que olvidar que en los anteriores cintas protagonizadas por Star Lord y los demás guardianes, ha habido unas cuantas bajas, incluyendo varios miembros del Cuerpo Nova, como también Yondu en la segunda película, eso sin contar a los villanos. Con lo cual, lo que ha dicho Gunn tampoco descarta nada.

Primero llegará "Escuadrón Suicida"

El guión de "Guardianes de la Galaxia vol. 3" ya está terminado, tal y como anunció James Gunn antes de ser despedido de Marvel, para posteriormente regresar al MCU. Eso sí, tras todos los contratiempos sucedidos por la polémica de la salida y reentrada del director, la fecha de estreno de la tercera parte no estará dentro de la Fase 4, lo que indica que la cinta formará parte de la aún no anunciada Fase 5.

De momento, toca esperar a la secuela de "Escuadrón Suicida", que contará con un auténtico reparto de lujo, en el que están Idris Elba, Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Michael Rooker, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Nathan Fillon, Steve Agee, Taika Waititi, Alice Braga y Juan Diego Botto, entre otros, y que llegará a los cines en agosto de 2021.

