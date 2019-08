"Star Wars" tendrá un final oscuro

[email protected]

Anaheim.— El droide R2-D2 de Star Wars rodando sobre el escenario de la convención D23 del estudio Disney inauguró el desfile de celebridades ayer, cuando el estudio anunció sus novedades con la presencia de Dwayne Johnson, Salma Hayek, Angelina Jolie, Emily Blunt, entre otros.

Pero fueron los adelantos de Star wars los que acaparó la atención.

“Es complicado para mí decir que la historia está terminando. Pero, ¡qué final vamos a tener! Y eso se lo debemos a J.J. Abrams”, compartió un emotivo Anthony Daniels, actor que se ha vestido del droide C-3PO en toda la saga de Star Wars que inició en 1977 y que tendrá punto final este diciembre con Star Wars: Episodio IX, El ascenso de Skywalker.

Con la mayoría del reparto reunido sobre el escenario, la productora Kathleen Kennedy y el director Abrams presentaron el nuevo cartel de Episodio IX, que tiene su énfasis en el duelo entre la protagonista Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver), mientras de una manera difuminada de fondo se ve el rostro del Emperador.

Keri Russell, estrella de The Americans y vieja colaborara de Abrams desde Felicity, es una de las nuevas caras en el universo, interpretando a Zorri Bliss.

“Tengo este impresionante vestuario y casco que me gustó usar durante muchos días. Mi personaje es una especie de criminal y vieja amiga con Poe (Oscar Isaac)”, reveló Russell.



Arte. El nuevo póster muestra una batalla con el Emperador de fondo.



La gran noticia del panel de Star Wars fue mostrar un video con imágenes de la saga, culminando con el personaje de Rey, desdoblando un doble sable de luz escarlata y escuchándose tras ellas la voz del Emperador, indicando que ella ya es parte del lado oscuro de la fuerza.

“El corazón de la película para nosotros es la Princesa Leia. Aunque tristemente Carrie Fisher, que la protagonizó, falleció hace un par de años, pudimos usar escenas que no usé en Episodio VII: El despertar de la fuerza”, dijo Abrams.

El regreso de Diego Luna. “Me da gusto regresar al universo Star Wars”, dijo Diego Luna en su intervención en la D23, el viernes, en la que se anunció la serie para televisión en la que retomará su personaje del filme Rogue One.

“Desde que terminé la película anterior, mis hijos ya ni me hablan”, continuó bromeando Luna, sobre cómo ser parte de la saga creada por George Lucas ha sido su éxito de popularidad con su familia.

El mexicano estará grabando en Londres los siguientes meses esta historia que es una precuela de los eventos del filme de 2016. Luna y su coprotagonista Alan Tudyk bromearon al imitar una escena dramática donde Diego le decía a su compañero que lo extrañaba mucho.

“Habiendo pasado mi carrera haciendo películas para el cine, considero muy libre que la televisión nos dará oportunidad de expandirnos más del formato tradicional de dos horas, explorando personajes y tramas. Por ejemplo, sucede así en la serie animada de The clone ones, la serie basada en Rogue one y la ya próxima a estrenarse The Mandalorian”, dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

La audiencia estalló en entusiasmo ese mismo viernes cuando de sorpresa apareció en el escenario el actor escocés Ewan McGregor, a quien Kennedy le preguntó: “¿Volverás a interpretar a Obi-Wan Kenobi?” y el actor respondió con un rotundo: “¡Sí!” La serie comenzará a grabarse en 2020.