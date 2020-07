Roque Falabella y el cine de terror con “El vestido de la novia”

Hacer cine de terror en México nunca ha sido tarea fácil y evitar caer en clichés es probablemente el reto más desafiante para los escritores, actores y directores de este género.

Para Roque Falabella la cinta “El vestido de la novia” es su primer proyecto como director, pero además también escribió la historia de Sara, una chica que está a punto de casarse con el amor de su vida, Daniel, pero parece ser que el vestido que planea usar en el altar esconde un peligroso secreto que no le permitirá cumplir su meta.

En esta trama, Falabella se arriesga con algunos giros sorpresivos como la introducción sútil de comedia, giros dramáticos y un final inesperado.

“Creo que todo se resume en qué tanta honestidad tengas a la hora de escribir ahí es en donde la historia realmente se encuentra; si tú le das el tiempo, la paciencia y el estudio yo siempre creo que llegas a unas cosas semi-únicas, y ahí es donde considero que los clichés desaparecen, pero además también tenemos un par de sustillos hechos para que también la gente se divierta y brinques un poco de tu asiento, el chiste es no abusar de ello”, dijo Roque Falabella a EL UNIVERSAL.

Sara es interpretada por la actriz Cristina Rodlo ( "Run Coyote Run") y para ella superar o estar a la altura del guión fue lo más difícil.

“Otro de los retos para mí que existen en el terror es que casi todo, te lo tienes que imaginar, o sea, no están pasando las cosas, no estás viendo el fantasma, no estás viendo que se azota la puerta, nada de eso, todo eso va estar en post, entonces tienes que recurrir mucho a tu director, y a lo que él él ve en su cabeza”, contó Rodlo.

Quien tuvo que enfrentarse a otro tipo de fantasmas durante la película, fue Mariano Palacios ("Motel Acqua") que con su personaje se transformó físicamente en distintas versiones y es parte fundamental del terror psicológico que también se incluye.

“Tuve que hacer un esfuerzo porque atraviesa por diferentes etapas de su vida, eso también le añade una dificultad porque el personaje no se mueve igual, no habla igual, la relación con Sara no es la misma en esos momentos”, detalló Palacios.

Antes de que la pandemia comenzara, el estreno de la cinta “El vestido de la novia” estaba planeado para hoy en cines comerciales, ahora esperan la apertura de los exhibidores nacionales, pero los involucrados confían en que en cuanto llegue su momento, verla será una forma de refrescar el contenido durante esta pandemia.

“Creo que a la gente en México les encantan distintos géneros, en las estadísticas de Netflix de lo que se ve en México hay de todo, ciencia ficción, fantasía, terror, y cuando en el cine aparece una película que se nota el esfuerzo con el que está hecha y tiene un género distinto, es como un aire fresco que le estás invitando a la gente decir 'mira, también se están haciendo cosas para otro tipo de público y otro tipo de géneros' y la gente lo agradece”, aseguró Roque Falabella.

