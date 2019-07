Primeras reacciones del remake de "El Rey León"

El remake de "El Rey León" que dirige John Favreau está cada vez más cerca. Tras los primeros pases de la película, una recreación con animación digital hiperrealista del clásico Disney de 1994, ya hay quien la califica como "asombrosa" y alaban su impecable nivel técnico.

Pero hay también quienes se preguntan si, a pesar de ser "un logro visual cinematográfico", era verdaderamente "necesario".

Es el caso de Peter Sciretta, de Slash Film, que señala que, sea o no necesario hacer esta película, es "disfrutable" y "a las familias les encantará" la adaptación de Favreau.

Otros no tan escépticos, como Germain Lussier, de io9, comenta que la película es "una maravillosa adaptación de un clásico icónico". El crítico también indica que "el CGI puede distraer un poco", pero insiste en que la "emoción" disimula los errores menores de la cinta.

The Lion King is a wonderful adaptation of an iconic classic. It has a few small changes which enhance what was already great and everything else is right on point. The CG can be slightly distracting at times but the emotion quickly covers that. Loved it. pic.twitter.com/9QmsP3PmNh

— Germain Lussier (@GermainLussier) 10 de julio de 2019