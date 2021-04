Para muchos ver cómo va envejeciendo su padre y que por la edad va enfermando es muy difícil, pero si un día despierta y no recuerda a su propia familia es algo desgarrador, así es el trastorno de demencia que se relata en la película "The Father", una de las contendientes para llevarse el premio Oscar en la categoría de Mejor película.

El filme dirigido por el escritor y director francés Florian Zeller, cuenta con la participación del actor hollywoodense Anthony Hopkins que a la edad de 83 años interpreta el papel de un padre de familia que poco a poco va perdiendo la memoria, haciendo que su familia enfrente este padecimiento con mucho dolor y angustia.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.

Lee también: Mexicanos ponen su sello a filmes nominados al Oscar

Además, señala que, a nivel mundial, existe alrededor de 50 millones de personas que padecen este síndrome, entre ellos, la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, se encuentra entre un 60% y un 70% de los casos.

La actriz británica Olivia Colman, quien ya ganó un premio Oscar en la terna de “Mejor actriz” en la entrega de 2019 por la película “La favorita”, en esta ocasión por su papel de la hija que soporta la demencia de su padre, se llevó la nominación como “Mejor actriz de reparto”.

También el histrión de “El silencio de los inocentes” está nominado como Mejor actor, por segunda ocasión en su carrera artística, fue en 1991 cuando ganó la estatuilla por su interpretación de Hannibal Lecter.

Lee también: Oscar 2021. "Judas y el Mesías Negro" va a las entrañas del Partido Pantera Negra

El drama también cuenta con otras tres nominaciones en la edición número 93 de los Premios de la Academia, que son Mejor guion adaptado, Mejor edición y Mejor diseño de producción.

“The Father" con una adaptación de Le Père, debutó por primera vez como una obra de teatro y desde entonces se ha representado en más de 50 países y ha ganado numerosos premios en todo el mundo.

Por su lado Hopkins, comentó en una entrevista a EFE que durante la filmación se repetía constantemente “Esto es solo un juego ¿vale? No sufro demencia, estoy actuando, estoy actuando”.

Lee también: La Academia revela la lista completa de nominaciones a los Oscar

Y cuando siente que la memoria le empieza a fallar, se mentaliza y piensa que aún es joven y fuerte yo todo vuelve a su normalidad.

“Hay que tener cuidado con el mensaje que trasladas a tu subconsciente porque se lo puede creer", explica. "Yo le recuerdo cosas a mi cerebro, cuando me dice que me falla la memoria o que me estoy haciendo mayor, le digo que no, que sigo siendo joven y fuerte, y el cerebro se lo cree, de verdad que funciona".

rad