Oscar 2020: Gal Gadot y Mark Ruffalo integran lista de presentadores

El próximo 9 de febrero se realizará la entrega número 92 de los Oscar y para ir calentando motores la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado el nombre de algunas de las celebridades que participarán como presentadores.

En la lista figuran desde Gal Gadot -quien está por estrenar la segunda entrega de "Wonder Woman"-, Mark Ruffalo -conocido por interpretar personajes como el de Hulk en la saga de "Avengers"- y Timothée Chalamet -recientemente protagonista de "Mujercitas".



Además el actor y compositor Lin-Manuel Miranda también será uno de los presentadores así como el comediante Will Ferrel.

Aquí te dejamos la lista completa: Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig.

La premiación se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y entre los nominados están los mexicanos Rodrigo Prieto por Mejor Fotografía y Mayes C. Rubeo por el diseño de vestuario de "Jojo Rabbit".

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S

— The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020