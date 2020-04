Nayelli Ojeda prepara nuevo cortometraje

Nayelli Ojeda ha trabajado para Disney en los proyectos "El rey león" y "Cascanueces y los cuatro reinos", pero ahora usará el barro y la cartornería tradicional para un cortometraje que abordará la resiliencia femenina y el cuidado de la naturaleza.

La egresada del Tec de Monterrey prepara la historia "Yuguen: cielo abierto" con la ténica stop motion, que requiere fotografiar cuadro por cuadro figuras de distintos materiales, para darle movimiento.

Los personajes principales, una joven que va a luchar contra un gigante para rescatar a su hermana, están basados en una comunidad alfarera ubicada en Puebla.

"A diferencia de otras producciones, voy a trabajar con el barro y técnicas prehispánicas, para también preservar esa memoria que han dejado artesanos mexicanos", indica Ojeda.

"Es importante decir que no lo hice (el guión) con la intención de los momentos actuales, de la fuerza que toma ahora el papel de la mujer, sino que muchas nos olvidamos que no sólo está la mujer profesionista, sino las que se dedican a un oficio y no se les da visión", detalla.

Nayelli cuenta en su trayectoria profesional haber sido llamada por Disney para hacer un flipbook de "Cascanueces y los cuatro reinos", el cual es un cuadernillo que al pasar las hojas a velocidad, los dibujos dan la ilusión de movimiento.

Para "El rey leon" fue una de las artistas seleccionadas para desarrollar, en papel y plastilina, una de las frases del filme. Ella eligió "Él vive en mi" con Simba, personaje central de la historia.



Foto: Especial Nayelli Ojeda

"Para Cascanueces hubo selección, me llamaron y después como ya conocían mi trabajo, me invitaron directo", recuerda.

"Yuguen: cielo abierto", de cinco minutos de duración, tendría una hechura de ocho meses. Está ahora esperando el apoyo del Imcine.

