Marvel quiere fichar a Lady Gaga para "Guardianes de la Galaxia 3"

Después de rumores que han situado a Lady Gaga en la órbita del Universo Cinematográfico Marvel, parece que comienza a esclarecerse el papel que la actriz podría interpretar.

Y es que todo apunta a que la cantante formaría parte del elenco de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", interpretando, ni más ni menos, que a Lady Lylla.

Tal y como informó FilmUpdates, Gaga es una de las voces que interesan a la Casa de las Ideas para dar voz a la nutria que es pareja de Rocket Raccoon en los cómics. Estas nuevas informaciones llegan en un momento un tanto inconveniente, teniendo en cuenta los rumores de que Bradley Cooper -que da voz al personaje- y la cantante tienen una relación.

De confirmarse finalmente el fichaje de la actriz y cantante por Marvel Studios, Cooper y Gaga volverían a trabajar juntos tras "Ha nacido una estrella", el debut de Cooper como director.

Lady Gaga is reportedly being considered for the role of Lylla, Rocket's love interest who is set to make an appearance in Guardians of the Galaxy Vol. 3. This would mark a reunion between Gaga and Bradley Cooper, who voices Rocket, after last year's A Star is Born. pic.twitter.com/rYTWzQFsSj

