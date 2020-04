Los Oscar no exigirán que películas candidatas se estrenen en cines

La Academia de Hollywood modificó este martes el reglamento para los Premios Oscar por la crisis del coronavirus y aprobó una excepción que permitirá que las cintas que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatas.

"Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición de los Premios, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital -streaming-, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad", informó la Academia en un comunicado.

Se trata de la primera vez que los organizadores de los Óscar acceden a esta medida, que dejará de aplicarse una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan la reapertura de cines.

Here's what you need to know about the #Oscars:

- For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

For more details: https://t.co/LjBJJHExCN

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020