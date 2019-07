Los homenajes a Tony Stark en "Spider-Man: Far From Home"

"Spider-Man: Far From Home" ya está en cines. La nueva película de nuestro amigo y vecino narra cómo Peter Parker intenta adaptarse a su papel como héroe, siguiendo los pasos de su mentor, Tony Stark.

El personaje al que dio vida Robert Downey Jr. se despidió de la franquicia tras "Avengers: Endgame", por lo que Spidey debe hacer frente a los problemas del Multiverso... sin su inestimable ayuda.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Precisamente, la figura de Iron Man es una de las que más apariciones tiene en"Spider-Man: Far From Home", algo lógico teniendo en cuenta el noble sacrificio de Tony Stark, el carismático y querido personaje de Marvel, tras un tercer chasquido con el que los Vengadores derrotaron, definitivamente, a Thanos.



Ya en el principio del filme está el primer tributo al personaje, que aparece junto a Capitán América o Viuda Negra, en un vídeo emitido en el instituto de Peter Parker en el que suena el clásico Tema 'I Will Always Love You' de Whitney Houston.



Otra de las apariciones de Tony Stark ocurre después de que el pobre Peter, en una recaudación benéfica que organiza su tía May, suba a la azotea del edificio para respirar ante el agobio que comenzó a sufrir. Allí es donde ve un espectacular mural de Iron Man que ocupa toda la pared.

Ya de camino a sus vacaciones europeas, el héroe arácnico ojea en el avión la pantalla de su asiento. Entre las propuestas, aparece el documental 'Un corazón de hierro', que está protagonizado por Tony Stark, y que es un nuevo homenaje al héroe caído y uno de los grandes salvadores de la humanidad.



Paseando por Venecia, Peter y sus amigos se encuentran con un nuevo mural en el que aparece, de nuevo, Tony Stark. Spidey encontrará un nuevo homenaje a Iron Man en la ciudad italiana, en otra pared en la que sólo aparece la máscara del superhéroe, junto al que hay velas y flores.

Después de darse cuenta del fraude de Quentin Beck, que mintió sobre el Multiverso, Peter está destrozado y casi derrotado hasta que Happy le rescata e intenta ayudarle a recomponerse. Es entonces, en el avión, cuando el joven comienza a diseñar un nuevo traje de Spider-Man, y el que fuera trabajador de Tony Stark pone banda sonora a la tarea: 'Back in Black', de AD/DC, icónica canción en la primera película de Iron Man.

rad