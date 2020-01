La película imposible de Federico Fellini por el chamanismo mexicano

Gracias al escritor Carlos Castañeda, Federico Fellini consideró filmar una película en nuestro país y pudo quedar maravillado de México, especialmente de Tulum.

Fellini se había propuesto a rodar una cinta adaptada del libro Las Enseñanzas de Don Juan, incluso entrevistó al autor. Pero el primer conflicto entre creadores ocurrió cuando el autor le dijo a Fellini que se debía rodar en México, aunque el italiano acostumbrado a trabajar en el estudio Cinecittà en Italia quería montar un set. Cuando un miembro de la producción vio la escenografía le dijo: “Señor Fellini, este mar está en el Caribe, en México” por lo que decidieron ir a Tulum y a la Ciudad de México.

Una vez en nuestro país los amigos brujos de Carlos Castañeda se mostraron recelosos ante un extranjero que ansioso deseaba develar los secretos del chamanismo mexicano. Después de varios intentos fallidos Fellini desistió del proyecto y ese viaje sólo dejó como legado una novela gráfica retratando a chamanes toltecas con el erotismo que se le conocía a Fellini. La producción cinematográfica nunca ocurrió.

Hoy conmemoramos 100 años del nacimiento del director italiano Federico Fellini, considerado como uno de los mejores directores de su país además de dejar huella en la historia del cine.

Fellini comenzó como dibujante, pero fue gracias al cineasta y maestro Roberto Rossellini que decide ingresar al mundo del cine, sin muchas complicaciones porque ya era conocido por sus viñetas e incluso por participar en un par de guiones para programas.

Fue en este momento donde conoció a Giuletta Masina de quien se enamoraría y se casaría un tiempo después.

Fellini no estaba muy convencido de ser un director de cine pero en su diario escribió “desde la primera vez que grité '¡Cámara!, ¡Acción!, Corten', me pareció que lo había hecho siempre y que ya no podría hacer otra cosa en mi vida”. Así llegó la primera película del italiano llamada "Luci del Varietà" la cual no tuvo el éxito esperado. Fue hasta "I vitelloni" (1953), película biográfica acerca de su infancia, cuando los reflectores se posaron sobre él.

En ese tiempo el cine italiano de la posguerra se basaba en lo que ellos llamaron Neorrealismo, ideología cinematográfica en la que se contaban historias de supervivencia cotidiana normalmente rodadas con la cámara al hombro y debutando actores. Pero Fellini decidió no seguir esta corriente y hacer lo propio. No por nada surgió la palabra "fellinesco" para referirse a algo grotesco o alucinante.

El director italiano ganó su primer Oscar a Mejor Película Extranjera con "La Strada", premio que repitió gracias a "Le Notti di Cabiria" en 1957. Una de las películas más conocidas de Fellini es "La Dolce Vita", donde retrata el llamado milagro económico de Italia, pero esta película no ganó ninguna estatuilla.

Recibió un Oscar más por una película autobiográfica titulada "Fellini 8 ½" (1963) y otro más por "Amarcord" en 1973.

Pocos meses antes de morir recibió una quinta estatuilla gracias a su trayectoria como director de cine.

Después de un paro cardíaco y un problema cerebral, Fellini falleció en Rìmini, su lugar de origen, en 1993.

