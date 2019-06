La obsesión de Tarantino: comprender lo incomprensible

[email protected]

Cannes.— La controversia no cesa en "Once upon a time in Hollywood", el filme que Quentin Tarantino realizó tras su obsesión por la historia del asesino Charles Manson y que estrenará el mes próximo.

Que si Uma Thurman lo acusó de haberla puesto en riesgo cuando filmaron Pulp fiction o que si no consultó a Roman Polanski, cuya segunda esposa Sharon Tate fue asesinada por Manson, cuando realizó Once upon...

El cineasta estadounidense es claro: la obsesión de hacer la película tra es para tratar de comprender la “incomprensible” fascinación que éste (el asesino) provocaba.

“Por más que investigué nunca pude encontrar cómo es que él era capaz de atraer a estas chicas y chicos jóvenes para someterlos. Es algo incomprensible porque cuanto más aprendes de él, cuanto más le conoces, más oscuro se vuelve. La imposibilidad de comprenderlo es lo que provoca esa fascinación”, dice el director cuyas estrellas Leonardo Di Caprio, Brad Pitt y Margot Robbie no dudaron en halagar.

“Hay muy pocas personas que tengan los conocimientos que tiene Tarantino de esas áreas y de esa época. Entrar en el cerebro de Quentin es como entrar en la base de datos de un ordenador. Es un director con el que es apasionante trabajar y que además construye grandes personajes”, defiende Di Caprio mientras que Pitt y Robbie asientan con la cabeza.

Leonardo, quien interpreta a Rick Dalton (un actor de westerns en el declive de su carrera), explica que la película en realidad tiene que ver mucho con la idea de la aceptación.

“Rick debe enfrentarse a la peor depresión de su vida mientras que su amigo Cliff (Brad Pitt) ya ha superado esa etapa y aceptado lo que el destino le ha deparado”.

Para Leonardo también este filme es una carta de amor a todos los marginados de la industria.

“Puedo decir que todos aquí cuando empezábamos nuestras carreras alguna vez nos sentimos totalmente fuera de juego, unos desadaptados, marginados. Y creo que esta película está hecha para quienes se sienten así, para todos los outsiders de esta industria”, explica la estrella.