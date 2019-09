La crítica celebra el "Joker" de Joaquin Phoenix

Tras la una extensa ovación a Joaquin Phoenix (8 minutos al rededor) que siguió a la proyección de "Joker" durante el Festival de Cine de Venecia, las primeras críticas sobre película sobre el "Payaso Príncipe del Crimen" son más que entusiastas. Y es que, según algunos, la cinta de Todd Phillips "cambiará el cine de superhéroes para siempre".

Así opina Ben Mekler, uno de los afortunados que ya ha visto el filme, al que describe como "un disturbio literal". "Probablemente sea motivo de controversia; y estoy realmente impresionado con Todd Phillips", asegura.



Crowd at #Venezia76 went absolutely ballistic for #JOKER. Film is dark, sick, twisted. I’m with a crowd of fellow critics right now, running through the streets of Venice just screaming. Hollering. My legs are tired. We’ve been doing this for hours. Joaquin is an Oscar contender — Ben Mekler (@benmekler) August 31, 2019

La película "trasciende" el hecho de estar inspirada en cómics, según explica otro usuario, que declara que Joke es "una loca obra maestra". "Habrá momentos en los que el público se sentirá incómodo de forma salvaje con la película", advierte.

"Joker parece el resultado que obtendría Martin Scorsese al hacer "Taxi Driver" como una película basada en cómics", comenta otro usuario. "Increíble actuación, pero no estoy seguro de lo que la película quiere decir", explica, también diciendo que "podría ser peligroso que la persona errónea la viera".



Joker feels like if Scorsese made Taxi Driver as a comic book film. Amazing performance, great score, but I’m not sure it knows what it’s trying to say. Could potentially be dangerous for the wrong person to watch. Some fun twists that make me want to see it again and discuss. — Peter Sciretta (@slashfilm) August 31, 2019

Lo increíble de la película, según señala Erik Davis, es "la humanidad del protagonista, incluso aunque esta humanidad vaya desapareciendo". "No se parece a ninguna historia de origen que se haya visto en ningún cómic".

What I love most in JOKER - aside from Phoenix’s guttural performance & some terrific cinematography- is seeing the humanity in this character, even if that humanity slowly slips away. It’s unlike any comic book origin story you’ve seen. Divisive? Probably. But ferociously unique pic.twitter.com/lXtmCyWoIz — Erik Davis (@ErikDavis) August 31, 2019

El papel interpretado por Joaquin Phoenix es otro de los puntos más destacados de la película. "Está comprometido al máximo con su papel mental y físicamente", explica otro usuario que también llama la atención sobre la película de Todd Phillips, que "cambia las formas" en el cine inspirado en cómics.

"Joaquin Phoenix hace una asombrosa interpretación como el Joker. Su trabajo os dejará sin respiración", advierte otra usuaria que también opina que el actor estará "en la carrera por los premios Oscar".

"Habrá un antes del Joker. Y un después del Joker. No sé si el mundo está preparado para esta película", destaca otro de los afortunados que ya han visto la cinta en La Mostra. "No puedo creerme que exista. Pero existe. Y está llegando".

al