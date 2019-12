El Universo Cinematográfico Marvel comienza una nueva etapa con la Fase 4, que debutará con "Black Widow" . El primer tráiler del filme ya ha sido publicado, revelando una sutil conexión con "Avengers: Infinity War".

"Black Widow" contará lo que le sucedió al personaje de Scarlett Johansson entre "Capitán America: Civil War" y su reaparición en "Infinity War". Hay algunos años sin relatar, por lo que la esperada película en solitario profundizará en la historia personal de Natasha. Ahora un detalle del vestuario del adelanto ha sugerido una conexión con "Infinity War".

Florence Pugh, quien da vida a su hermana Yelena, lleva un chaleco de estilo militar. Una prenda prácticamente idéntica al uniforme táctico que Viuda Negra usó durante sus aventuras en "Avengers: Infinity War". Lo que ha desatado las teorías sobre el más que posible cruce en los eventos de ambas cintas.

oh god.....Yelena is really wearing the green vest that Natasha wore in Infinity War #BlackWidow pic.twitter.com/eJCOfxZa5t

— ladykate (@ladyckate) December 3, 2019