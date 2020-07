Kelly Preston, la chica que conquistó el corazón de Hollywood

Kelly Kamaleleua Palzis es el nombre real de Kelly Preston, actriz que falleció este domingo debido al cáncer de mama que padecía desde hace dos años.

Kelly nació en Honolulu Hawái el 13 de octubre de 1962, falleció a los 57 años y en su cuenta de Instagram se definía como: "Mamá, esposa, actriz y Chica de la isla", pero además fue una conquistadora de varios corazones en la ficción y la realidad.

Como actriz de Hollywood participó en 72 proyectos, entre los que se incluyen "Christine", "Lo que una chica quiere" y recientemente "El jefe de la mafia: Gotti", último proyecto que compartió junto a quien fuera su esposo por 29 años: John Travolta.

Su debut lo hizo en la tele serie "Hawai 5-0", como Wendy, en 1980, posteriormente vinieron otras oportunidades hasta que en 1988 con "Twins" compartió escena con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito.

En adelante compartió pantalla con grandes del cine como Quentin Tarantino en "Curdled" y Tom Cruise en "Jerry maguire", ambas de 1996. Pero también conquistó el corazón de Michael Keaton en la historia de navidad de la película “Jack Frost” y el de Kevin costner en “Entre el amor y el fuego”.

Antes de casarse con John Travolta, Preston ya había contraído matrimonio con el actor estadounidense Kevin Cage, de 1986 a 1988. Tres años después le dio el sí en el altar con Travolta, a quien conoció en la cinta "Los expertos", de 1989.



Juntos también trabajaron en "Old Dogs" (Papás a la fuerza), en 2009 y "El jefe de la mafia: Gotti", en 2018.

En 1992 nació Jett, su primer hijo, quien padecía la enfermedad de Kawasaki, que afecta el aparato circulatorio; Jett falleció a los 16 años. Además de él, la pareja tuvo a Ella hoy de 20 y Benjamín de 10 años.



La actriz es la mujer de la que Adam Levine, vocalista del grupo Maroon 5, se enamora en el icónico video de 2002 "She Will Be Loved".



Su última participación la hizo en la cinta "Of the rails" del director Jules Williamson, misma que aún no ha sido estrenada.

En televisión participó en 62 proyectos como "Good Morning America" y "The insider". Hoy colegas, amigos y familiares se despidieron de ella a través de redes sociales.

Travolta le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, en el que se lee: "El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Voy a tomar un tiempo para estar ahí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdonenme por adelantado si no saben de nosotros por un tiempo, pero por favor, sé que sentiré su efusión de amor en las próximas semanas y meses mientras nos curamos. Todo mi amor JT".