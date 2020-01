"Jojo Rabbit" y "El Irlandés" ponen a mexicanos rumbo al Oscar 2020

Esta mañana se han dado a conocer los nominados al Oscar 2020 con varias sorpresas y la más grande la ha dado "Jojo Rabbit", cinta de Taika Waititi que no solo hizo que Scarlett Johansson hiciera historia con un doblete de candidatura, sino dio a la mexicana Mayes C. Rubeo la oportunidad de contender por una estatuilla dorada a Mejor Diseño de Vestuario; pero no será la única originaria de tierra azteca que aspirará a un galardón, pues Rodrigo Prieto buscará adquirir la Mejor Fotografía por "El Irlandés".

En declaraciones a Efe el pasado 6 de diciembre, Prieto explicó que Scorsese buscó que este filme no tuviera de "referente" su cine anterior.

Se trataba de "ver esta película como un trabajo solito", así que en esta ocasión los referentes fueron más bien "recuerdos" del director.

"Gran parte de la temática de la película es la memoria. Scorsese me hablaba de cómo eran los restaurantes donde se reunían los mafiosos, cómo recordaba la luz, el color", detalló Prieto.

En 2017 Mayes Rubeo logró que el director de "The Great Wall", Zhang Yimou, se descubra ante las armaduras de época que creó para el filme, que a su juicio eran una muestra de la creatividad que los inmigrantes aportan a Estados Unidos.

Para la película, la diseñadora dirigió una "fábrica" temporal en China con operarios locales. "Para este trabajo era necesario tener las manos expertas de los que ya saben hacer este tipo de vestuarios", explicó hace tres años.

Al darse a conocer la noticia fue que distintas figuras celebraron las candidaturas de los mexicanos por sus trabajos. Incluso el expresidente Vicente Fox les dedicó unas palabras en Twitter.

"El talento mexicano se hace presente de nuevo en las nominaciones al Oscar. Felicidades a Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo por sus nominaciones. ¡Que siga la racha ganadora mexicana en Hollywood", escribió el exmandatario.



El talento mexicano se hace presente nuevo en las #OscarNoms. Felicidades a Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo por sus nominaciones. ¡Qué siga la racha ganadora mexicana en Hollywood! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 13, 2020

"¡El chingonazo de Rodrigo Prieto! ¡Felicidades, querido y admirado!", escribió a su vez el actor Gael García Bernal en su cuenta oficial de Twitter.

"La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EU nomina a dos mexicanos en los Óscar 2020. ¡Felicidades, talento mexicano!", dijo el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en Twitter.

nrv