James Gunn revela el nuevo logo de "Suicide Squad"

James Gunn será el encargado de traer un reinicio de la franquicia de "Suicide Squad", la cual formará parte del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta de Twitter, el director tuvo interacción con sus seguidores y reveló el logo de la película de los antihéroes de DC, el cual viene acompañado del título de la cinta en diferentes idiomas como español y portugués, todo esto con motivo de su cumpleaños y aseguró que habrá más sorpresas durante la DC FanDome que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto.

"El equipo me regaló estos nuevos y sorprendentes modelos de títulos por mi cumpleaños. El elenco y yo tenemos mucho más que mostrarles el 22 de agosto en la DC FanDome".

#TheSuicideSquad team just got me these amazing new official title treatments for my birthday. And the cast and I have so much more to show you guys on Aug 22 at https://t.co/ioRsge6g7f. See you there! #DC #DCFanDome @SuicideSquadWB pic.twitter.com/OwGc7nnkG2 — James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020



El productor de cintas como "Scooby-Doo" y "Guardianes de la Galaxia" aseguró que a pesar de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, los planes para el filme no han cambiado, por lo que la fecha de estreno sigue siendo para agosto del próximo año.

"Nada acerca de The Suicide Squad ha cambiado. Estaremos listos para nuestro lanzamiento el 6 de agosto de 2021. Hasta entonces, pueden venir a vernos en la DC FanDome".

Nothing about #TheSuicideSquad has changed either. We will be ready for our release on August 6, 2021. Until then, you can come see us at #DCFanDome at the end of this month to see lots of cool stuff! https://t.co/571A4J0vHo — James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2020

El cineasta de 54 años mencionó que tuvo libertad creativa para la película, además afirmó que se darán más noticias relacionadas a diversos proyectos de DC.

"Puedo confirmar que The Suicide Squad es 100% libre de interferencias, no tuve restricciones y, una vez más, no puedo esperar a que ustedes lo vean (Sí, estoy haciendo mucho FanDome, pero eso es porque sé lo emocionante que será, ¡para mí película y otras cosas también!).

I can confirm #TheSuicideSquad is 100%, zero interference, no-holds-barred ME, &, again, I can't wait for you guys to get a glimpse of it at #DCFanDome. (Yes, I'm pimping FanDome a lot, but that's because I know how exciting it's going to be - for my film & other stuff too!) https://t.co/CClwKIi5nS — James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2020

Los avances de la película se darán en un apartado que llevará por nombre Hall of Heroes, donde además, se podrán ver otros cinto apartados con diferentes temáticas.

"Escuadrón Suicida" (título en español) será la décima película del DCEU y contará con las actuaciones de Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Jal Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn y Viola Davis, quien repetirá su papel como Amanda Waller.

