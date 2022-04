Eugenio Derbez le responde a Omar Chaparro: "No voy a ver su película"

Eugenio Derbez presentó el trailer de la película "¿Y cómo es él?", que produjo y en la que participan Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, entre otros actores.

"El ex novio de mi hija, -¿Kalimba?, ¡No! Mauricio Ochmann" dice bromeando Derbez en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Ochmann señaló la semana pasada que felicitó a Derbez por el triunfo de "CODA", cinta en la que actúa, en los premios Oscar que se celebraron; sin embargo, Derbez no respondió el mensaje.

Asimismo, el comediante recordó a "CODA" en la presentación.

"No voy a ver la película de Omar Chaparro, si él no ve "CODA", yo no veo la suya", señaló en tono irónico.

La película, que buscará seguir con la tendencia ganadora en taquilla de las comedias mexicanas, se estrenará el próximo 7 de abril en cines mexicanos.

La distribución en Estados Unidos está garantizada debido al financiamiento de las casas productoras Pantelion Films y Alcon Entertainment, y se realizará hasta el mes de mayo.

El director argentino Ariel Winogard aseguró que pesta será una comedia diferente a todas las demás, debido a que la producción se concentró en desarrollar un drama más allá de la comedia que estará presente.

La película estaba anunciada originalmente para el año 2020; sin embargo, la pandemia por Covid-19 retrasó el estreno por dos años.

Por otra parte, está inspirada en la canción homónima interpretada por Jose Luis Perales.

Omar Chaparro resaltó la gente se va sorprender con la complejidad de los personajes.

“Todos conocemos la canción ‘¿Y cómo es él?’, de alguna forma el tema cuenta la película, pero se van a sorprender con la historia, cuyos personajes tienen muchas capas”, declaró en conferencia en el 2018 cuando comenzaba el rodaje.

"¿Y cómo es él?" contará la historia de Tomás, un hombre al que no le ha ido muy bien en el amor. Todo empeora cuando se entera que su esposa le está siendo infiel con un taxista muy carismático llamado Jero, que vive en Puerto Vallarta.



mafa