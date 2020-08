El covid no frena estreno mundial de película mexicana

La pandemia frenó el estreno mundial de "I carry you with me", coproducción mexico-estadounidense protagonizada por Armando Espitia y Christian Vázquez, pero es de las pocas que tiene aún asegurado su lanzamiento en cines del orbe.

Dirigida por Heidi Ewing, nominada al Oscar por el documental Jesus Camp, fue adquirida por el sello Sony Classics tras ser exhibida este mismo año en el Festival de Cine de Sundance, considerado el más importante en películas independientes.

La historia de amor entre dos hombres, ubicada en los 90's, inicia cuando un poblano debe partir al pais del Norte, en busca de un sueño.

"Cuando uno va a una fiesta y ves a una pareja lésbica o gay ya no hace mella en las relaciones sociales y es interesante en la película, pues quien la ha visto tampoco se detiene en pensar que eso es relevante", comenta Espitia.

"Claro, es una película situada en los 90's en Puebla y hay un contexto de homofobia y represión en la sociedad, pero lo importante es el amor de dos hombres, el público la ve como una historia de amor que traspasa las fronteras, literalmente", agrega el actor de Heli.

"I carry you with me" tenía contemplado su lanzamiento comercial en junio, para coincidir con el mes del orgullo gay. Ahora en EU se tiene como fecha tentativa el 6 de noviembre, con México aún sin ella.

Además de Vázquez ("5 de mayo, la batalla"), en el reparto se encuentran Michelle Rodríguez ("40 y 20"), Ángeles Cruz ("Tamara y la catarina"), Raúl Briones ("Club de Cuervos") y Arcelia Ramírez ("Así es la vida").

"Al hacer esta película me di cuenta de la dimensión del problema sobre cuántas personas y sus familias están divididas, al tener que irse por distintas razones a otros lugares como EU, buscando un entorno más amable, en el caso del personaje, por su relación homosexual, pero también buscando oportunidad", considera.

Por ahora a Espitia, quien también ha actuado en "El recluso" y "Diablo guardián", se encuentra en salas con la comedia "Escuela para seductores".

"Mi personaje es tímido y el poco hábil para ligar, pero en realidad queremos darle la vuelta a la conedia romántica. Resulta que soy un alumno a quien están educando para conquistar chicas y se encuentra el grupo con otro de un viaje de despedida de soltera.

"Si hay metodologías que se pueden considerar machistas y misóginos, pero justo las mujeres son las que empiezan a enseñar a todos que las relaciones son humanas, empáticas, más allá de los manuales", abunda.

Recién Espitia acaba de dar el taller de actuación Ser humano frente a la cámara, que espera reponer pronto.

rad